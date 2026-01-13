গোপালগঞ্জে স্বতন্ত্র প্রার্থীর প্রধান সমন্বয়কারী গ্রেপ্তার

গোপালগঞ্জ-২ (সদর ও কাশিয়ানীর একাংশ) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী কামরুজ্জামান ভূঁইয়ার নির্বাচনী প্রচারণার প্রধান সমন্বয়কারী মুজিবুর রহমান সিকদারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে গোপালগঞ্জ শহরের পোস্ট অফিস মোড় এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
পুলিশ জানিয়েছে, মুজিবুর রহমান সিকদার সদর উপজেলার চন্দ্রদিঘলিয়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি গোপালগঞ্জে সেনাবাহিনীর গাড়ি ভাঙচুর, একটি গাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় করা মামলার এজাহারভুক্ত আসামি।
মুজিবুরের পরিবারের অভিযোগ, নির্বাচনী প্রচারণায় সক্রিয় ভূমিকার কারণেই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ প্রশাসনকে প্ররোচিত করে তাঁকে গ্রেপ্তার করিয়েছে।
মুজিবুরের ছোট ছেলে শাওন সিকদার বলেন, ‘গতকাল সন্ধ্যায় আমার বাবার নেতৃত্বে স্বতন্ত্র প্রার্থী কামরুজ্জামান ভূঁইয়ার নির্বাচন পরিচালনা নিয়ে আমাদের বাড়িতে উঠান বৈঠক হয়। আজ বেলা ১১টার দিকে গোপালগঞ্জ শহর থেকে পুলিশ বাবাকে গ্রেপ্তার করে। তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আমার বাবা যদি মামলার আসামি হয়ে থাকেন, তাহলে এত দিন তাঁকে কেন গ্রেপ্তার করা হয়নি? তিনি তো গ্রামেই ছিলেন। আমাদের বিশ্বাস, একটি রাজনৈতিক দলের নেতাদের ইন্ধনেই প্রশাসন আমার বাবাকে গ্রেপ্তার করেছে।’
স্বতন্ত্র প্রার্থী কামরুজ্জামান ভূঁইয়া বলেন, ‘মুজিবুর রহমান যখন আমার নির্বাচন পরিচালনার নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, ঠিক তখনই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলো। এতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেনাবাহিনীর গাড়িতে অগ্নিসংযোগের মামলার এজাহারে মুজিবুর সিকদার নাম রয়েছে। চন্দ্রদিঘলিয়া গ্রামেই এ নামে অন্তত পাঁচজন ব্যক্তি রয়েছেন। সঠিক যাচাই-বাছাই ছাড়া একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।’
গোপালগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ আনিসুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, মুজিবুর রহমান সিকদারকে মামলার এজাহারভুক্ত আসামি হিসেবে আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে।