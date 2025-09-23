কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় বিএনপি নেতার মৃত্যু

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। তিনি উপজেলার বারৈয়াঢালা ইউনিয়নের একটি ওয়ার্ডের বিএনপি নেতা। আজ মঙ্গলবার সকালে বারৈয়াঢালার সেবা ফিলিং স্টেশন এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তির নাম জয়নাল আবেদীন (৪৫)। তিনি সীতাকুণ্ডের বারৈয়ারঢালা ইউনিয়নের শফি মিজি বাড়ির বাসিন্দা। ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সদস্য পদে রয়েছেন তিনি। স্থানীয় ছোট দারগারোহাটে একটি দোকান রয়েছে তাঁর।
ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আলাউদ্দিন মাসুম প্রথম আলোকে বলেন, সকাল সোয়া ৯টার দিকে মহাসড়কের ঢাকামুখী লেনে একটি কাভার্ড ভ্যান জয়নাল আবেদীনকে ধাক্কা দেয়। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
কুমিরা হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ জাকির রাব্বানী বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে কাভার্ড ভ্যানটি জব্দ করা হয়েছে। নিহত ব্যক্তির লাশ ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। এ ঘটনায় সড়ক পরিবহন আইনে মামলা করা হবে।