মাদারীপুরে আড়িয়াল খাঁ নদের সেতুর ওপর দুর্ঘটনায় বাস ও ট্রাক দুমড়েমুচড়ে গেছে। আজ মঙ্গলবার সকালে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের ভাঙ্গাগামী লেনে
মাদারীপুরে আড়িয়াল খাঁ নদের সেতুর ওপর দুর্ঘটনায় বাস ও ট্রাক দুমড়েমুচড়ে গেছে। আজ মঙ্গলবার সকালে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের ভাঙ্গাগামী লেনে
জেলা

মাদারীপুরে এক্সপ্রেসওয়েতে ট্রাকের পেছনে বাসের ধাক্কা, নিহত ৩ আহত ১৫

প্রতিনিধিমাদারীপুর

মাদারীপুরের শিবচরে ঢাকা–ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার সকালে আড়িয়াল খাঁ নদের সেতুর ওপর ভাঙ্গাগামী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে আহত হয়েছেন অন্তত ১৫ জন।

শিবচর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জহুরুল ইসলাম হতাহতের তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তবে তাৎক্ষণিকভাবে নিহত ব্যক্তিদের নাম–পরিচয় জানা যায়নি।

হাইওয়ে পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা ওয়েলকাম পরিবহনের যাত্রীবাহী একটি বাস বরিশাল যাচ্ছিল। ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের আড়িয়াল খাঁ সেতুর ওপর পণ্যবাহী একটি ট্রাকের পেছনে সজোরে ধাক্কা দেয় বাসটি। এতে বাসের সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। বাসের সামনের দিকে থাকা এক যাত্রী ঘটনাস্থলেই নিহত হন। গুরুতর আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে শিবচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে আরও দুজন মারা যান। এ দুর্ঘটনায় বাসের কমপক্ষে ১৫ জন যাত্রী আহত হয়েছেন।

খবর পেয়ে শিবচর হাইওয়ে থানার পুলিশ উদ্ধার অভিযান শুরু করে। দুর্ঘটনার পর ভাঙ্গাগামী লেনে কিছুক্ষণের জন্য যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ।

প্রতাপ দাস নামের এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, ‘আমি অন্য একটি গাড়িতে করে যাচ্ছিলাম। হঠাৎই বিকট শব্দ হলো। দেখি, ভাঙ্গাগামী যাত্রীবাহী একটি বাস সামনে থাকা পণ্যবাহী ট্রাকের মধ্যে ঢুকে গেল।’

শিবচর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জহুরুল ইসলাম বলেন, দুর্ঘটনায় এখন পর্যন্ত তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অতিরিক্ত গতির কারণেই এমন দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলেও জানান তিনি।

আরও পড়ুন