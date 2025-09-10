পানিতে ডুবে মৃত্যু
হবিগঞ্জে পানিতে ডুবে তিন শিশুর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদকহবিগঞ্জ

হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলায় পুকুরের পানিতে ডুবে তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার বেলা দুইটার দিকে উপজেলার করগাঁও ইউনিয়নের পাঞ্জারাই গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

মারা যাওয়া শিশুরা হলো উপজেলার পাঞ্জারাই গ্রামের রতীশ সরকারের ছেলে শ্রাবণ সরকার (৩), জগাই সরকারের ছেলে শুভ সরকার (৪) এবং নোয়াগাঁও গ্রামের ব্রজলাল সরকারের মেয়ে অহনা সরকার (৫)। শ্রাবণ ও শুভ চাচাতো ভাই আর অহনা তাঁদের ফুফাতো বোন। তিনজনই নবীগঞ্জ পৌর এলাকার জয়নগরে বসবাস করত।

স্বজন ও এলাকাবাসীর বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, স্থানীয় এক নারী পুকুরের পানিতে অহনাকে ভাসতে দেখেন। পরে তাঁর চিৎকারে লোকজন ছুটে এসে খোঁজাখুঁজি করে পুকুর থেকে তিন শিশুর লাশ উদ্ধার করেন। দ্রুত নবীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে নবীগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আনিসুর রহমান ঘটনাস্থল যান।

স্বজনদের ধারণা, দুপুরে বাড়ির পাশে খেলার সময় একটি শিশু পুকুরে পড়ে যায়। তাকে বাঁচাতে গিয়ে অন্য দুই শিশু পানিতে নামে। এতে মৃত্যুর এই ঘটনা ঘটে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা চম্পক কিশোর সাহা বিষয়টি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন।

