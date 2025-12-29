জামায়াতের কত ভোটার, তা জানা আছে: বিএনপি প্রার্থী

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে চট্টগ্রামের রিটার্নিং কর্মকর্তাদের কার্যালয়ের সামনে প্রার্থী ও তাঁদের সমর্থকদের ভিড় বেড়েছে। আজ সোমবার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন।
চট্টগ্রামের ১৬টি আসনের মধ্যে ১৫টি আসনের রিটার্নিং কর্মকর্তা হচ্ছেন বিভাগীয় কমিশনার মো. জিয়াউদ্দীন ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা। অন্য আসনটিতে রয়েছেন আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন চৌধুরী।
আজ সোমবার সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞার কাছে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন চট্টগ্রাম-৩ (সন্দ্বীপ) আসনের বিএনপির প্রার্থী মোস্তফা কামাল পাশা ও চট্টগ্রাম-৭ (রাঙ্গুনিয়া) আসনের জমায়াতে ইসলামের প্রার্থী এ টি এম রেজাউল করিম।
মনোনয়নপত্র জমা শেষে জামায়াতের প্রার্থী এ টি এম রেজাউল করিম বলেন, রাঙ্গুনিয়ার চিকিৎসাব্যবস্থার মান খুব খারাপ। তিনি একজন চিকিৎসক হিসেবে স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নয়নে কাজ করবেন। এ ছাড়া যোগাযোগব্যবস্থার তেমন কোনো উন্নতি হয়নি। সেদিকেও নজর দেবেন। শিক্ষা নিয়ে কাজ করবেন।
রাঙ্গুনিয়া আসনে বিএনপির প্রার্থী একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর ছেলে হুম্মাম কাদের চৌধুরী। হুম্মামের দিকে ইঙ্গিত করে জামায়াতের প্রার্থী রেজাউল করিম বলেন, রাঙ্গুনিয়ার মানুষ বাইরের কাউকে চান না। বাইরের কাউকে আর গ্রহণ করছেন না। তিনি রাঙ্গুনিয়ার ভূমিপুত্র, রাঙ্গুনিয়ার সন্তান। রাঙ্গুনিয়ার মানুষ তাঁদের সন্তানকে চায়। নির্বাচনে এখনো লেভেল প্লেয়িং গ্রাউন্ড তৈরি হয়নি দাবি করে জামায়াতের এই প্রার্থী আরও বলেন, ‘অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করতে হবে। না হলে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হবে না।’
এদিকে মনোনয়নপত্র জমা দিতে আসা চট্টগ্রাম-৩ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী মোস্তফা কামাল পাশাকে সাংবাদিকেরা এলাকায় দলের কোন্দল নিয়ে প্রশ্ন করেন। এ সময় তিনি বলেন, ‘আমাদের মধ্যে বিভক্তি ছিল না, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। অনেকে মনোনয়ন চেয়েছেন, তবে দিন শেষে সবাই ধানের শীষের জন্য কাজ করবেন।’
জয়ের ব্যাপারে কতটুকু আশাবাদী জিজ্ঞেস করলে মোস্তফা কামাল পাশা বলেন, ‘এটি তকদিরের বিষয়। যেকোনো মুহূর্তে অ্যাকসিডেন্টও হতে পারে। তবে আমি জয়ের ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চিত। আমাদের প্রতিপক্ষ জামায়াতের কী সম্পর্ক, কত ভোটার আছে, তা আমার জানা আছে। গতবার তারা ১১ হাজার ভোট পেয়েছে।’
এলাকার উন্নয়নের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘সন্দ্বীপ যেহেতু সমুদ্রবেষ্টিত একটি দ্বীপ, নির্বাচিত হলে আমার প্রথম কাজ হবে সন্দ্বীপের মানুষের জন্য যাতায়াতব্যবস্থাটা কীভাবে সহজ করা যায়।’
নির্বাচন কমিশনের তফসিল অনুযায়ী, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। মনোনয়নপত্র বাছাই চলবে ৩০ ডিসেম্বর থেকে ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি। প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হবে পর দিন ২১ জানুয়ারি। ২২ জানুয়ারি প্রচারণা শুরু করতে পারবেন প্রার্থীরা। চলবে ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে সাতটা পর্যন্ত।