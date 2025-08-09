গাজীপুরে সাংবাদিক হত্যা মামলায় ৭ আসামির দুই দিনের রিমান্ড

গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার সাত আসামির দুই দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।
আদালতসংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, আজ শনিবার বিকেলে সাত আসামিকে গাজীপুরের অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. আলমগীর আল মামুনের আদালতে হাজির করে ১০ দিন করে রিমান্ডের আবেদন করা হয়। আদালত শুনানি শেষে প্রত্যেকের দুই দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
এই সাত আসামি হলেন মিজান ওরফে কেটু মিজান ও তাঁর স্ত্রী পারুল আক্তার ওরফে গোলাপি, আল-আমীন, স্বাধীন, মো. শাহজালাল, মো. ফয়সাল হাসান, সুমন ওরফে সাব্বির।
এর আগে শনিবার দুপুরে গাজীপুর মহানগর পুলিশ কমিশনার তাঁর কার্যালয়ে প্রেস ব্রিফিংয়ে হত্যাকাণ্ডের কারণ জানান।
গাজীপুরের বাসন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহিন খান আসামিদের দুই দিন করে রিমান্ড মঞ্জুরের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
প্রসঙ্গত, গাজীপুর নগরের ব্যস্ততম চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় বৃহস্পতিবার রাতে প্রকাশ্যে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। তিনি দৈনিক প্রতিদিনের কাগজ পত্রিকার গাজীপুরের স্টাফ রিপোর্টার ছিলেন।