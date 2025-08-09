মরদেহ
গাজীপুরে সেতুর নিচে ভাসছিল নারীর মরদেহ

প্রতিনিধিগাজীপুর

গাজীপুর নগরের চাপুলিয়া ফাওকাল সেতুর নিচ থেকে এক অজ্ঞাতপরিচয় নারীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সেখান থেকে লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

তাৎক্ষণিকভাবে ওই নারীর নাম-পরিচয় জানা যায়নি। তবে তাঁর বয়স ৩৫ বলে ধারণা করছে পুলিশ।

পুলিশ ও কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর সূত্রে জানা গেছে, আজ সকালে নগরের ফাওকাল সেতুর নিচে একটি লাশ ভাসতে দেখেন কয়েকজন। কাছে গিয়ে দেখা যায়, লাশটি এক নারীর। পরে তাঁরা পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থল গিয়ে লাশ উদ্ধার করেছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে গাজীপুর মেট্রোপলিটন বাসন থানার উপপরিদর্শক মনিরুজ্জামান বলেন, এখনো লাশের পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

