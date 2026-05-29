হেলমেট ছাড়া বাইক চালিয়ে সমালোচনার মুখে সিলেট সিটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

নিজস্ব প্রতিবেদকসিলেট

সিলেট সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মোহাম্মদ রেজাই রাফিন সরকারের হেলমেটবিহীন মোটরসাইকেল চালানোর একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। এ নিয়ে শুরু হয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। অনেকেই ভিডিওটি শেয়ার করে লিখেছেন, নিরাপত্তার বিষয়টি না ভেবে সরকারের দায়িত্বশীল একজন কর্মকর্তার এমন আচরণ আইনবিরুদ্ধ ও অগ্রহণযোগ্য।

সিলেট সিটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং সরকারের যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ রেজাই রাফিন সরকার গত বুধবার হেলমেটবিহীন মোটরসাইকেল চালানোর ৫৮ সেকেন্ডের একটি ভিডিও তাঁর ফেসবুক আইডিতে আপলোড দেন। এ সময় মোটরসাইকেলের পেছনের সিটে তাঁর স্ত্রীও বসা ছিলেন। তাঁর মাথায়ও কোনো হেলমেট ছিল না।

রেজাই রাফিন ভিডিওটি আপলোড করে লিখেছেন, ‘আজ সকাল সাড়ে ৬টায় সিলেট এয়ারপোর্ট রোডে ফাঁকা রাস্তায় একটু বাইক চালালাম। তাই হেলমেট পরা হয়নি। তবে হেলমেট ছাড়া বাইক চালানো ঠিক না। নেক্সট টাইম অবশ্যই হেলমেট ইউজ করব।’

ফেসবুকে আপলোডের পরপরই ভিডিওটি নিয়ে অনেকেই মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানান। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার আপলোড দেওয়া ওই ভিডিওর নিচে মন্তব্যে অনেকে হেলমেটবিহীন মোটরসাইকেল চালানোয় তাঁর সমালোচনা করেন। এ ছাড়া সিলেটের অনেক নেটিজেন ফেসবুকে ওই ভিডিও শেয়ার করে বলছেন, দেশের প্রচলিত সড়ক আইন অনুযায়ী চালক ও আরোহীর হেলমেট ব্যবহার বাধ্যতামূলক। কিন্তু সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হয়ে তাঁর এমন কাজ মোটেই উচিত হয়নি। এটা কেবল দায়িত্বহীনতা নয়, আইন না-মানারও বহিঃপ্রকাশ।

আজ শুক্রবার বিকেল ৪টা ২৮ মিনিটে যোগাযোগ করা হলে মোহাম্মদ রেজাই রাফিন সরকার প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমি ভিডিওর সঙ্গে একটা বার্তাও পোস্ট করেছি। সেখানে হেলমেট না-পরা এবং ভবিষ্যতে পরার বিষয়ে লিখেছি। তখন খুব সকাল ছিল। রাস্তা ফাঁকা ছিল। যানবাহনও ছিল না। তাই হেলমেট পরিনি। এটা ঠিক হয়নি। ভবিষ্যতে এমন হবে না।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমি হেলমেট পরেই বাইক চালাই। ভিডিও করার জন্য ১ মিনিটের কম সময় হেলমেট ছাড়া চালিয়ে ভিডিও করেছি।’

মোহাম্মদ রেজাই রাফিন সরকারের সঙ্গে এ প্রতিবেদকের আলাপের পরপরই তিনি ফেসবুক থেকে ভিডিওটি ডিলিট দেন।

এ ব্যাপারে সংক্ষুব্ধ নাগরিক আন্দোলন সিলেটের সমন্বয়ক আবদুল করিম চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, ‘তিনি (রেজাই রাফিন সরকার) যেহেতু নিজেই ফেসবুকে ভিডিওটি আপলোড করেছেন, তাই বিষয়টা প্রমাণ করার প্রয়োজন পড়ে না। হেলমেটবিহীন মোটরসাইকেল চালানোর ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনে মামলা ও জরিমানা হওয়া উচিত। এমনটা নিশ্চিত করা গেলে সমাজে একটা ইতিবাচক বার্তা যাবে। আইনের চোখে সবাই সমান, বহুল প্রচলিত এ বার্তাও সমাজে তখন সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।’

