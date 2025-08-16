বাল্যবিবাহ
নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে বয়স বাড়িয়ে স্কুলছাত্রীর বিয়ের চেষ্টা

প্রতিনিধি রাজবাড়ী

রাজবাড়ী সদর উপজেলায় দশম শ্রেণির এক স্কুলছাত্রীর (১৫) বাল্যবিবাহ বন্ধ করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় কনের বাবাকে দুই হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং মেয়ের বয়স ১৮ বছর না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে না দেওয়ার মুচলেকা নেওয়া হয়। গতকাল শুক্রবার বিকেলে উপজেলার একটি গ্রামে এ ঘটনাটি ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, স্কুলছাত্রীর বিয়ে ঠিক হয়েছিল বালিয়াকান্দি উপজেলার নবাবপুর ইউনিয়নের একটি ছেলের সঙ্গে। এ জন্য ১৩ আগস্ট রাজবাড়ী জেলা বার অ্যাসোসিয়েশন থেকে নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে মেয়ের বয়স বাড়িয়ে ১৮ দেখানো হয়। গতকাল বিকেলে কনের বাড়িতে বিয়ের সব আয়োজন চলছিল। খবর পেয়ে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সদস্য, গ্রাম পুলিশ ও ইউপি সদস্য ওই বাড়িতে যান। তখন কনের পরিবার মেয়ের বাল্যবিবাহ না দেওয়ার আশ্বাস দেন।

এদিকে বেলা গড়িয়ে বিকেল হয়। কনের বাড়িতে দলবল নিয়ে আসেন বর পক্ষের লোকজন। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার প্রস্তুতির খবর পেয়ে সেখানে হাজির হন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আদালতের নেতৃত্ব দেন সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) পায়রা চৌধুরী। এ সময় ওই বাড়িতে বর পক্ষের লোকজন থাকলেও পালিয়ে যান বর। এ সময় কনের বাবাকে দুই হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়। একই সঙ্গে মেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে দেবেন না বলে তিনি মুচলেকা দেন।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) পায়রা চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, কনের বয়স মাত্র ১৫ বছর। নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে বয়স বাড়ানো হলেও তা আইনসিদ্ধ নয়। অভিভাবকদের অনেকেই বিষয়টি জানেন না। সবাইকে এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে।

