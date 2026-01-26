স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে থাকায় বিএনপির আরও দুই নেতাকে বহিষ্কার

মুন্সিগঞ্জ-৩ (সদর ও গজারিয়া) আসনে দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে সংগঠনবিরোধী কর্মকাণ্ডের অভিযোগে স্থানীয় বিএনপির আরও দুই নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ সোমবার সকালে কেন্দ্রীয় বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বহিষ্কৃত নেতারা হলেন সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সাইদুর রহমান এবং জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির আরেক সদস্য মজিবুর রহমান। তাঁদের বিএনপির প্রাথমিক সদস্যপদসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
এর আগে গত শুক্রবার মুন্সিগঞ্জ জেলা যুবদলের সাবেক সদস্যসচিব মুহাম্মদ মাসুদ রানাকে বহিষ্কার করা হয়।
মুন্সিগঞ্জ–৩ আসনে বিএনপির প্রার্থী দলটির কেন্দ্রীয় কমিটির সমাজকল্যাণবিষয়ক সম্পাদক মো. কামরুজ্জামান। এখানে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্যসচিব (বর্তমানে বহিষ্কৃত) মো. মহিউদ্দিন। তাঁর প্রতীক ফুটবল।
বিএনপির নেতা-কর্মীরা বলেন, আসনটির বিএনপি–সমর্থিত প্রার্থী মো. কামরুজ্জামানের বিপক্ষে গিয়ে ফুটবল প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. মহিউদ্দিনের পক্ষে কাজ করা বিএনপি নেতাদের বহিষ্কার করা হচ্ছে। তবে বহিষ্কার করেও মহিউদ্দিনের পাশ থেকে সরানো যাবে না বলে জানিয়েছেন নেতা–কর্মীদের অনেকে।
বহিষ্কৃত মজিবুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ‘দল করতে গিয়ে ৫০টির বেশি মামলার আসামি হয়েছি। বাড়ি ছাড়া হয়েছি। আওয়ামী লীগের লোকজন বাড়িঘর লুটপাট করেছেন। মহিউদ্দিন আমাদের সংগঠিত রেখে আন্দোলন–সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। অথচ দল থেকে তাঁকে মনোনয়ন দেওয়া হয়নি। আমরা আগে মহিউদ্দিনের নেতৃত্বে বিএনপি করেছি। দল থেকে যতই বহিষ্কার করা হোক, মহিউদ্দিনের সঙ্গে থাকব।’