ফটিকছড়ির চা–বাগানে দুই বস্তায় ৯টি বন্দুক রেখে গেল কারা

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির একটি চা–বাগান থেকে দুটি বস্তা ভর্তি ৯টি দেশে তৈরি একনলা বন্দুক উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার ভোরে অভিযান চালিয়ে জেলা ও থানা-পুলিশ ভুজপুর থানার সুয়াবিল ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বারোমাসিয়া চা–বাগানের জঙ্গল থেকে অস্ত্রগুলো উদ্ধার করা হয়।
আজ দুপুরে পুলিশের পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, টি কে গ্রুপের মালিকানাধীন বারোমাসিয়া চা–বাগানের পেছনের জঙ্গলের ভেতর সন্ত্রাসীদের ফেলে যাওয়া দুটি বস্তা থেকে ৯টি দেশে তৈরি একনলা বন্দুক উদ্ধার করা হয়। ওই স্থানে সন্ত্রাসীরা জড়ো হয়েছে, এমন তথ্য ছিল পুলিশের কাছে। তবে অভিযানে কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি।
অভিযানে নেতৃত্ব দেন চট্টগ্রাম জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হাটহাজারী সার্কেল) কাজী মো. তারেক আজিজ ও ভুজপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপুল চন্দ্র দে।
ভুজপুর থানার ওসি বিপুল চন্দ্র দে প্রথম আলোকে বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, নাশকতা সৃষ্টি, আধিপত্য বিস্তারসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনার উদ্দেশ্যে দুষ্কৃতকারীরা এসব আগ্নেয়াস্ত্র সেখানে মজুত করে রেখেছিল। এ ঘটনায় দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, ভুজপুর ও ফটিকছড়ি থানার বিভিন্ন এলাকায় এর আগেও পুলিশের অভিযানে আগেও নানা স্থান থেকে দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে।