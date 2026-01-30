বগুড়ার মোকামতলা বন্দরে বগুড়া-২ (শিবগঞ্জ) আসনে ধানের শীষের প্রার্থী মীর শাহে আলমের নির্বাচনী পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন তারেক রহমান। আজ শুক্রবার বিকেলে
মানুষ এবার প্রমাণ করে দেখাবে বগুড়ার মাটি বিএনপির শক্ত ঘাঁটি: পথসভায় তারেক রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদকবগুড়া

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, ‘আগামী ১২ তারিখ নির্বাচন, এই বগুড়ার মাটি বিএনপির ঘাঁটি—এটা সারা বাংলাদেশ জানে। বগুড়ার মানুষ এবার প্রমাণ করে দেখাবে বগুড়ার মাটি শুধু বিএনপির ঘাঁটি নয়, বগুড়ার মাটি বিএনপির শক্ত ঘাঁটি।’

আজ শুক্রবার বেলা সোয়া তিনটার দিকে বগুড়ার মোকামতলা বন্দরে বগুড়া-২ (শিবগঞ্জ) আসনে ধানের শীষের প্রার্থী মীর শাহে আলমের নির্বাচনী পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান পথসভায় আরও বলেন, ‘এর আগে ধানের শীষ যতবার দেশ পরিচালনা করেছে, আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে এলাকার উন্নয়ন করার জন্য। এখনো অনেক কাজ বাকি আছে।’

তারেক রহমান নিজেকে বগুড়ার সন্তান উল্লেখ করে আরও বলেন, ‘আমি আপনাদের সন্তান। মহান আল্লাহ সুযোগ দিলে দেশ ও দেশের মানুষের কাজে নিজেকে নিয়োজিত হতে পারি, এ জন্য সবার দোয়া চাই।’

পথসভা মঞ্চে অন্যদের মধ্যে বগুড়া-২ আসনের ধানের শীষের প্রার্থী ও জেলা বিএনপির সহসভাপতি মীর শাহে আলম উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে বগুড়া শহরের বায়তুর রহমান সেন্ট্রাল মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করেন তারেক রহমান। ২০০৪ সালের ২৬ মার্চ তিনি মসজিদটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। দীর্ঘ ২২ বছর পর সেই মসজিদে নামাজ আদায় শেষে তারেক রহমান মুসল্লিদের উদ্দেশে বলেন, ‘এ মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছিল বগুড়ার মানুষের জন্য। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দিয়েছেন বগুড়ার মতো জায়গায় এমন একটি মসজিদ গড়ে তোলার। মসজিদের এখনো অনেক কাজ বাকি আছে। যেভাবে পরিকল্পনা করেছিলাম, তা বাস্তবায়ন হয়নি। আল্লাহ আমাদের সুযোগ দিলে ভবিষ্যতে মসজিদটি সুন্দরভাবে গড়ে তোলা হবে। যাতে এটি নিয়ে বগুড়ার মানুষ গর্ব করতে পারে। সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। আল্লাহ যদি আমাদের সুযোগ দেন, আমরা ভবিষ্যতে দেশের দায়িত্ব পেলে সমগ্র দেশে কাজ করা হবে।’

পরে বেলা ১টা ৫০ মিনিটে বগুড়া থেকে রংপুরের উদ্দেশে যাত্রা করেন তারেক রহমান। পথিমধ্যে গাড়িবহর থেকে নেমে ঐতিহাসিক মহাস্থানগড়ে হজরত শাহ সুলতান মাহমুদ বলখী (রহ.)–এর মাজার জিয়ারত করেন। রংপুরে জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে শহীদ আবু সাঈদের কবর জিয়ারত এবং রংপুর ঈদগাহ ময়দানে জনসভায় যোগদানের কথা রয়েছে তাঁর।

