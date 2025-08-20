চাঁদপুরে মহানবী (সা.)-কে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বাড়িতে হামলা, পরে মামলা দায়ের

চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপজেলায় এক প্রবাসীর বিরুদ্ধে ফেসবুকে ইসলাম ধর্ম ও মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে কটূক্তির অভিযোগে থানায় মামলা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে স্থানীয় যুব জামায়াতের এক নেতা মামলাটি দায়ের করেন। এর আগে সন্ধ্যায় ওই অভিযোগে তাঁর বাড়িতে হামলা ও আগুন ধরিয়ে দেয় উত্তেজিত জনতা।
ওই মামলায় আসামি করা হয়েছে বেলজিয়ামপ্রবাসী মেহেদী হাসানকে। তাঁর বাড়ি উপজেলার নাগদা এলাকায়। মামলার বাদী জামায়াতে ইসলামীর মতলব পৌর যুব বিভাগের সাধারণ সম্পাদক এ এম ইদ্রিস খান।
মামলার এজাহার ও থানা–পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত সোমবার রাতে বেলজিয়ামপ্রবাসী মেহেদী হাসান তাঁর ফেসবুক আইডি থেকে ইসলাম ধর্ম ও মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে নিয়ে অবমাননাকর পোস্ট দেন। এরপর গতকাল সন্ধ্যায় স্থানীয় উত্তেজিত লোকজন তাঁর বাড়িতে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর করেন এবং অগ্নিসংযোগ করে মালামালসহ সবকিছু পুড়িয়ে দেন।
মতলব দক্ষিণ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সালেহ আহাম্মদ মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ইসলাম ধর্ম ও হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে নিয়ে ফেসবুকে কটূক্তি করার অভিযোগে থানায় ধর্ম অবমাননার আইনে (ফৌজদারি দণ্ডবিধি) মামলা হয়েছে। মামলাটির তদন্ত চলছে। ওই ব্যক্তিকে ইন্টারপোলের মাধ্যমে দেশে এনে আইনের আওতায় আনার চেষ্টা করা হবে।