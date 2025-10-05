নাটোরে পাখি শিকার করতে নিষেধ করায় গুলি, একজন আহত

নাটোরের লালপুরে পাখি শিকার করতে নিষেধ করায় রিপন কাজী (৩৫) নামের এক ব্যক্তিকে গুলি করেছেন পাখি শিকারিরা। আজ রোববার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার কলসনগর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহত রিপন কাজী ওই গ্রামের বাসিন্দা।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভবানীপুর গ্রামের জাহিদ (২৫), সামাউন (৩০) ও আশরাফুল (৩২)—এই তিনজন রিপন কাজীর বাড়ির সামনে এয়ারগান দিয়ে পাখি শিকার করছিলেন। এ সময় রিপন তাঁদের পাখি শিকার করতে নিষেধ করেন। এ নিয়ে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে জাহিদ হাতে থাকা এয়ারগান দিয়ে রিপনের পেটে গুলি করেন।
আহত অবস্থায় স্থানীয় লোকজন রিপনকে উদ্ধার করে লালপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক বলেন, তাঁর পেটের চামড়ায় এয়ারগানের গুলি আটকে আছে। পরে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
এদিকে স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলেই জাহিদ, সামাউন ও আশরাফুলকে পিটুনি দিয়ে আটক করে পুলিশকে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁদের একটি মোটরসাইকেল ও একটি এয়ারগানসহ আটক করে থানায় নিয়ে যায়।
লালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তিনজনকে আটক করেছে। পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।