রাজশাহী সিটি করপোরেশনের সাবেক ওয়ার্ড কাউন্সিলর রেজা উন-নবী আল মামুনকে (৫৩) মাদকসহ আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছে র্যাব। গতকাল শুক্রবার রাতে নগরের তালাইমারী এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়। রাজশাহী সিটি করপোরেশনের ১ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক এই কাউন্সিলর আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছিলেন। নগরের কাদিরগঞ্জ এলাকার খয়রাত উন-নবীর ছেলে তিনি।
আজ শনিবার র্যাব-৫–এর পক্ষ থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।
র্যাব জানিয়েছে, গতকাল রাত পৌনে ১০টার দিকে নগরের তালাইমারী মোড় এলাকায় রেজা উন-নবী আল মামুন দ্রুতগতিতে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁর গাড়ি সড়ক বিভাজকের ওপর উঠে গেলে ক্ষুব্ধ জনতা গাড়ি ঘিরে ধরেন এবং সেখানে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়। পরে ঘটনাস্থলে দ্রুত র্যাবের টহল দল উপস্থিত হয়ে আল মামুনকে নিজেদের হেফাজতে নেয়। এ সময় তাঁর ব্যাগ থেকে ছয়টি ইয়াবা, এক পুরিয়া গাঁজা, নগদ ৩০ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি মাদক সেবনের কথা স্বীকার করেন।
র্যাব আরও জানিয়েছে, আল মামুনের বিরুদ্ধে আগেও মাদক সেবনের অভিযোগ ছিল। বিভিন্ন থানায় তাঁর বিরুদ্ধে আটটি মামলাও আছে।
রাজশাহী র্যাব-৫–এর উপপরিচালক মেজর আসিফ আল রাজেক প্রথম আলোকে বলেন, ওই কাউন্সিলর মাত্রাতিরিক্ত মাদক সেবন করে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। তাঁরা সঠিক সময়ে না পৌঁছালে খারাপ কিছু হতে পারত। র্যাব পৌঁছানোর আগে তাঁর গায়ে দু-একজন হাত তুলতে পারে। তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় মামলা আছে। তিনি আরও বলেন, রেজা উন-নবী মাদক সেবনের কথা স্বীকার করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে নগরের মতিহার থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে। সেই মামলায় তাঁকে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।