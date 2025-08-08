চট্টগ্রাম নগরের দেওয়ানহাট মোড়ে সড়কের পাশে সন্তান জন্ম দেওয়া নারী ও নবজাতককে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায় ট্রাফিক পুলিশ। আজ সকালে
চট্টগ্রাম নগরের দেওয়ানহাট মোড়ে সড়কের পাশে সন্তান জন্ম দেওয়া নারী ও নবজাতককে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায় ট্রাফিক পুলিশ। আজ সকালে
সড়কের পাশে সন্তান জন্ম দিলেন নারী, হাসপাতালে নিল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদকচট্টগ্রাম

‘সকালে ওই মোড়ে আমাদের দায়িত্ব ছিল। হঠাৎ কনস্টেবল এসে বলল, ‘‘স্যার রাস্তায় বাবু হয়েছে।” তাঁর কথা শুনে দৌড়ে গিয়ে দেখি সড়কেই নবজাতকের জন্ম দিয়েছেন মানসিক ভারসাম্যহীন এক নারী। এরপর ওয়াকিটকিতে সাহায্যের জন্য বলি। সে সময় জেলা পুলিশের একটি অ্যাম্বুলেন্স ওই সড়ক দিয়ে যাচ্ছিল। সেটিকে থামিয়ে পরে মা ও নবজাতককে হাসপাতালে পৌঁছাই।’

মুঠোফোনে কথাগুলো বলছিলেন চট্টগ্রাম নগর পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের সার্জেন্ট জাহিদুর রহমান। আজ শুক্রবার সকালে চট্টগ্রাম নগরের দেওয়ানহাট মোড়ে সড়কের পাশে সন্তান জন্ম দেওয়া ওই নারী ও তাঁর সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তানকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পৌঁছে দেন তিনি।  

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বরাত দিয়ে পুলিশ জানিয়েছে, দুপুর ১২টার দিকে দেওয়ানহাট মোড়ে পুলিশ বক্সের বিপরীত পাশ থেকে তাদের উদ্ধার করা হয়। বর্তমানে মা ও নবজাতক দুজনেই সুস্থ আছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ওই ভারসাম্যহীন নারী প্রসব যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন। একসময় সড়কেই তিনি সন্তানের জন্ম দেন। তবে পথচারীদের কেউ এগিয়ে আসেনি। তাঁর চিৎকার শুনে এক পুলিশ সদস্য এগিয়ে যান। পরে আরও কয়েকজন এসে তাঁদের অ্যাম্বুলেন্সে করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায় ওই নারীকে। অ্যাম্বুলেন্সে একজন সার্জেন্ট ছিলেন।

সার্জেন্ট জাহিদুর রহমান বলেন, ‘সেখানে আমি, সার্জেন্ট আবদুল্লাহ আল মুজাহিদ ও কনস্টেবল মহিউদ্দিন ছিলাম। বাচ্চাটা সড়কে পড়ে ছিল। আমরা আশপাশে নারী পথচারীদের অনুরোধ করছিলাম ওই নারীকে ঢেকে দেওয়ার জন্য। অনেক অনুরোধের পর দুজন এগিয়ে আসেন। তাঁদের সহায়তায় মা ও সন্তানকে অ্যাম্বুলেন্সে তুলি।’

