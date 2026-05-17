‘আমার বাবার কাছে কারও পাওনা থাকলে জানান’, এলাকায় ছেলের মাইকিং

কুড়িগ্রামের উলিপুরে অসুস্থ বাবার ঋণ পরিশোধে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিয়েছেন এক ব্যক্তি। তাঁর বাবার কাছে কারও পাওনা টাকা থাকলে যোগাযোগ করার আহ্বান জানিয়ে উপজেলা শহর ও আশপাশের এলাকায় অটোরিকশায় মাইকিং করেছেন। তাঁর এই উদ্যোগ স্থানীয় মানুষের প্রশংসা কুড়িয়েছে।
ওই ব্যক্তির নাম মারুফ হোসেন (৩৮)। তিনি উলিপুর উপজেলার ধরণীবাড়ী ইউনিয়নের মধুপুর গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর বাবা আবুর হোসেন (৯০) একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও কাপড় ব্যবসায়ী। দীর্ঘদিন ধরে নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি শয্যাশায়ী।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রায় সাত মাস ধরে অসুস্থ আবুর হোসেন বাড়িতেই চিকিৎসাধীন। বয়স ও অসুস্থতার কারণে তাঁর ব্যবসাও বন্ধ হয়ে গেছে। এ সময় কিছু দেনা-পাওনাও থেকে যায়। বাবার জীবদ্দশায় সব ঋণ পরিশোধের সিদ্ধান্ত নেন ছেলে মারুফ।
গতকাল শনিবার সকাল থেকে দিনভর উলিপুর উপজেলা শহর, বাজার ও বিভিন্ন এলাকায় অটোরিকশায় মাইকিং করেন মারুফ। মাইকে তিনি বলেন, ‘আমার বাবা আবুর হোসেনের কাছে কারও কোনো পাওনা টাকা থাকলে দয়া করে যোগাযোগ করুন। আমরা বাবার সেই পাওনা পরিশোধ করতে চাই।’
মারুফের এই উদ্যোগ স্থানীয় মানুষের দৃষ্টি কাড়ে। অনেকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মাইকিং শোনেন। ফেসবুকেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। অনেকেই এটিকে সততা ও পারিবারিক দায়িত্ববোধের বিরল উদাহরণ হিসেবে দেখছেন।
স্থানীয় বাসিন্দা আমিনুল ইসলাম বলেন, এখনকার সময়ে বাবার সম্পত্তি নিয়ে বিরোধের ঘটনা বেশি শোনা যায়। সেখানে একজন ছেলে বাবার ঋণ শোধ করতে নিজেই মানুষের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে, এটি সত্যিই প্রশংসনীয় উদ্যোগ।
ধরণীবাড়ী এলাকার ব্যবসায়ী জরীফ উদ্দিন বলেন, অনেক মানুষ এখন নিজের দায় এড়িয়ে চলতে চান। কিন্তু এই ছেলে বাবার সম্মান রক্ষায় যেভাবে এগিয়ে এসেছেন, তা সমাজে ইতিবাচক বার্তা দেবে।
মারুফ হোসেন বলেন, ‘আমার বাবা সারা জীবন সততার সঙ্গে ব্যবসা করেছেন। আমি চাই না, তিনি কারও হক রেখে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। সন্তান হিসেবে এটা আমার দায়িত্ব বলে মনে করি।’ তিনি আরও বলেন, অনেক সময় মানুষ সংকোচের কারণে পাওনার কথা বলতে পারেন না। তাই কেউ যেন বঞ্চিত না হন, সে জন্যই তিনি নিজে থেকে মাইকিং করে সবার কাছে আহ্বান জানিয়েছেন।