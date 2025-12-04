সড়কের গতিরোধকের সামনে থামতেই দোকানিকে গুলি, মুঠোফোন-টাকা ছিনতাই

নোয়াখালীতে এক দোকানিকে গুলি করে মোটরসাইকেল, মুঠোফোন ও টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল বুধবার রাত ১২টার দিকে সদর উপজেলার দাদপুর ইউনিয়নের বারাইপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
গুলিবদ্ধ দোকানির নাম সাদ্দাম হোসেন (২৭)। তিনি একই গ্রামের শাহ আলমের ছেলে। তাঁর স্থানীয় খলিফারহাট বাজারের মুঠোফোনের দোকান রয়েছে। গতকাল রাতে তিনি বাজার থেকে ফিরছিলেন। ওই গ্রামে সড়কের গতিরোধকের সামনে তাঁর মোটরসাইকেলের গতি ধীর করার পরই তাঁকে গুলি করা হয় বলে পরিবারের অভিযোগ।
স্থানীয় সূত্র জানায়, খলিফারহাট বাজার ও বরাইপুর গ্রাম পাশাপাশি। বাড়ি ফেরার পথে গতিরোধকের সামনে গতি কমালে দুর্বৃত্তরা তাঁকে ঘিরে ধরে। বিপদ বুঝতে পেরে তিনি মোটরসাইকেল নিয়ে পালানোর চেষ্টাও করেছিলেন। তবে ততক্ষণে গুলি করে তাঁর মোটরসাইকেল, মুঠোফোন ও টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয়।
জানতে চাইলে সাদ্দামের বড় ভাই মো. লিটন বলেন, গুলির শব্দ শুনে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে দুর্বৃত্তরা তাঁর ভাইয়ের মোটরসাইকেলটি নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে লোকজন তাঁর ভাইকে উদ্ধার করে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যান। শরীরে গুলি থাকায় সেখান থেকে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।
জানতে চাইলে সুধারাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ‘খলিফারহাট এলাকায় দুটি সন্ত্রাসী দল আছে। দুটি দলই একটি রাজনৈতিক দলের অনুসারী। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে। গুলিবিদ্ধ ব্যক্তির পরিবারের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’