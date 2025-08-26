বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং তাঁর বাসার সামনে মব–তাণ্ডবের প্রতিবাদে কিশোরগঞ্জের ইটনা ও অষ্টগ্রামে বিক্ষোভ হয়েছে। এই দুই উপজেলা তাঁর নির্বাচনী এলাকায় পড়েছে।
আজ মঙ্গলবার বিকেলে আইনজীবী ফজলুর রহমানের জন্মভূমি ইটনায় হাজারো মানুষ প্রথমে ইটনা সদর বাজারে বিক্ষোভ মিছিল করেন। পরে উপজেলা পরিষদের পাশে প্রতিবাদ সমাবেশ হয়।
এতে অন্যদের মধ্যে ইটনা উপজেলা বিএনপির সভাপতি এস এম কামাল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক স্বপন ঠাকুর, সাংগঠনিক সম্পাদক তরিকুল ইসলামসহ অন্যরা বক্তব্য দেন।
এর আগে দুপুরে অষ্টগ্রাম উপজেলা সদর বাজারে বিক্ষোভ মিছিল করেন শত শত মানুষ। পরে সদর বাজারের জামতলী মোড়ে প্রতিবাদ সমাবেশ হয়। সেখানে বক্তব্য দেন অষ্টগ্রাম উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি জাকির হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম শাহীন, যুবদলের আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন, সদস্যসচিব আলী রহমান খান প্রমুখ।
দুই সমাবেশে বক্তারা বলেন, ফজলুর রহমান একজন সাহসী মুক্তিযোদ্ধা ও বিএনপির দুর্দিনের কান্ডারি। ৫ আগস্টের পর থেকে জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপির পক্ষ থেকে একাত্তর ও মুক্তিযুদ্ধবিরোধী বক্তব্য আসতে থাকে। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ফজলুর রহমান এসব দেখে চুপ থাকতে পারেননি। এর পর থেকেই স্বাধীনতাবিরোধী চক্র ও এনসিপি তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, বিভ্রান্তি ছড়ায় এবং অপপ্রচার চালাচ্ছে। তাঁরা অবিলম্বে জড়িতদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। তা না হলে ঢাকা অভিমুখে মার্চ করা হবে।