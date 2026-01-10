টাঙ্গাইল-৮ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীকে কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সমর্থন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে টাঙ্গাইল-৮ (সখীপুর-বাসাইল) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী সালাউদ্দিন আলমগীরকে সমর্থন দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ। দলের সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী এ ঘোষণা দিয়ে স্থানীয় নেতা-কর্মীদের ওই প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন।
আজ শনিবার সন্ধ্যায় সখীপুর পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে নিজ বাসভবনে উপজেলা কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের আয়োজিত এক কর্মিসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ ঘোষণা দেন তিনি।
কাদের সিদ্দিকী বলেন, এবারের নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আহমেদ আযম খান মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে কটাক্ষমূলক বক্তব্য দিয়েছেন। তাঁর সমর্থকদের বিরুদ্ধে সখীপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি শেখ মোহাম্মদ হাবীবের ওপর হামলার অভিযোগও তোলেন তিনি। এ ছাড়া গত রমজান মাসে কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের ইফতার মাহফিল করতে না দেওয়ার ঘটনাকেও আহমেদ আযম খানের বিরোধিতার অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন।
কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি বলেন, ‘আমরা তারেক রহমানের পক্ষে জাতীয় রাজনীতিতে অবস্থান নিলেও এই আসনে আহমেদ আযম খানের বিরোধিতা করব। তিনি এমপি হলে সখীপুর-বাসাইলের উন্নয়ন হবে না, বরং এলাকার ও আমাদের দলের ক্ষতি হবে। স্বতন্ত্র প্রার্থী সালাউদ্দিন আলমগীর এমপি হলে অন্তত আমাদের ক্ষতি হবে না।’
জামায়াতে ইসলামী প্রসঙ্গে কাদের সিদ্দিকী বলেন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে যারা বিরোধিতা করেছে, তাদের সঙ্গে থাকার কোনো সুযোগ নেই। মুক্তিযুদ্ধকালীন ভূমিকার জন্য জামায়াতে ইসলামী সঠিকভাবে ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত তাদের বিষয়ে অবস্থান পরিবর্তনের প্রশ্নও আসে না।
আলোচনার এক পর্যায়ে কাদের সিদ্দিকী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক পতন নিয়ে মন্তব্য করেন, আল্লাহকে না মানার কারণেই তাঁর পতন হয়েছে। একই সঙ্গে তিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন প্রসঙ্গে বলেন, শুরুতে সেই আন্দোলনকে সমর্থন করলেও বর্তমানে আর সমর্থন দিচ্ছেন না।
সখীপুর উপজেলা কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি আব্দুস সবুর খানের সভাপতিত্বে কর্মিসভায় আরও বক্তব্য দেন গাজীপুর জেলা কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি আবদুর রহমান, টাঙ্গাইল জেলা কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুল হালিম সরকার, কালিহাতী উপজেলা কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি ইথার সিদ্দিকী, বাসাইল উপজেলা কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি রাহাত খান, সখীপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইদ্রিস সিকদার প্রমুখ।