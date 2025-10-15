নরসিংদী জেলার মানচিত্র
নরসিংদীতে প্রিজন ভ্যানে তোলার সময় হাতকড়া খুলে পালালেন আসামি

প্রতিনিধিনরসিংদী

নরসিংদীতে আদালত থেকে কারাগারে নেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রিজন ভ্যানে তোলার সময় কৌশলে হাতকড়া খুলে পালিয়েছেন এক আসামি। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা ছয়টার দিকে জেলার আদালত চত্বরে এ ঘটনা ঘটে। রায়পুরা থানায় দায়ের করা একটি ডাকাতির প্রস্তুতি মামলার প্রধান আসামি তিনি।

ওই আসামির নাম সাগর (৩২)। তিনি রায়পুরা উপজেলার শ্রীরামপুর এলাকার ফিরোজ মিয়ার ছেলে।

রায়পুরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আদিল মাহমুদ জানান, ২০২৩ সালের ডাকাতির প্রস্তুতির একটি মামলার প্রধান আসামি সাগর। গত সোমবার রাতে রায়পুরা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গতকাল বেলা দেড়টার দিকে তাঁকে নরসিংদী আদালতে পাঠানো হয়।

আদালত সূত্র জানায়, গতকাল বিকেলে গ্রেপ্তার সাগরকে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নওরিন ইসলামের আদালতে তোলা হয়। এ সময় তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন বিচারক। পরে সন্ধ্যা ছয়টার দিকে অন্য আসামিদের সঙ্গে তাঁকে প্রিজন ভ্যানে তোলা হচ্ছিল। এ সময় কৌশলে হাতকড়া খুলে পালিয়ে যান সাগর।

আদালত পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) সাইরুল ইসলাম জানান, এর আগে ওই মামলায় তিন দফায় জামিন পেয়েছিলেন সাগর। জামিনে গিয়ে হাজিরা দিতে আসতেন না। এ কারণে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। এবার জামিনের আবেদনও করেননি তিনি, কৌশলে হাতকড়া খুলে পালিয়ে যান। তাঁকে গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

