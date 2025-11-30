সতী নদীর ওপর নির্মিত সেতুর ওপর দিয়ে চলাচল করছেন লোকজন। গতকাল শুক্রবার বিকেলে লালমনিরহাট সদর উপজেলার রাজপুর ইউনিয়নের মধুরাম গ্রামে
লালমনিরহাটে যুবদলের উদ্যোগে নির্মিত সাঁকোর উদ্বোধন

প্রতিনিধিলালমনিরহাট

লালমনিরহাট সদর উপজেলায় দুই গ্রামের ভেতর দিয়ে বয়ে চলা সতী নদীর ওপর জেলা যুবদলের উদ্যোগে একটি সাঁকো নির্মাণ করা হয়েছে। গত শুক্রবার বিকেলে উপজেলার রাজপুর ইউনিয়নের মধুরাম গ্রামে সাঁকোটির উদ্বোধন করেন জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক উপমন্ত্রী আসাদুল হাবিব।

বিএনপির স্থানীয় নেতা-কর্মীরা জানান, ১৮০ ফুট দীর্ঘ ও ৬ ফুট প্রশস্তের সাঁকোটি নির্মাণে সময় লেগেছে ৮৫ দিন। এতে ব্যয় হয়েছে ২ লাখ ৭৫ হাজার টাকা।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, মধুরাম ও ছিড়া মধুরাম গ্রামের মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী এই সেতু ব্যবহার করে এ দুই গ্রাম ছাড়াও রতিপুর, মোস্তফি, ভূতনাথ, চিনাতুলি, খলাইঘাটসহ আরও কয়েকটি গ্রামের প্রায় মানুষ নদী পারাপারের সুবিধা পাবেন। আগে তাঁদের পাঁচ কিলোমিটার ঘুরে বিভিন্ন গন্তব্যে যেতে হতো।

মধুরাম গ্রামের বাসিন্দা একরামুল হক জানান, জীবিত অবস্থায় সতী নদীর ওপর একটি পাকা সেতু দেখে যেতে পারবেন কি না, জানেন না। তবে সাময়িকভাবে সাঁকোটি নির্মাণের ফলে অঞ্চলটির মানুষের দুর্ভোগ অনেকাংশে কমল।

লালমনিরহাট জেলা জাতীয়তাবাদী যুবদলের সদস্যসচিব হাসান আলী বলেন, জেলা যুবদলের আহ্বায়কের সার্বিক তত্ত্বাবধানে যুবদলের সদস্যরা প্রত্যক্ষভাবে এই দৃষ্টিনন্দন সাঁকোর নির্মাণকাজে অংশ নেন। সাঁকোটি নির্মাণে বাঁশ, কাঠ, প্লাস্টিকের ড্রাম ও নাইলনের রশি ব্যবহার করা হয়েছে।

নতুন সাঁকোটি দিয়ে বাইসাইকেল ও মোটরসাইকেল নিয়েও চলাচল করা যাবে বলে জানান জেলা যুবদলের আহ্বায়ক আনিসুর রহমান। তিনি বলেন, স্থানীয়দের দেওয়া ১০০টি বাঁশসহ প্রয়োজনীয় উপকরণ দলীয় নেতা-কর্মীদের অনুদানের টাকায় সংগ্রহ করা হয়।

সাঁকোর উদ্বোধনের পর আসাদুল হাবিব বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে অঞ্চলটির মানুষ শুধু উন্নয়নের গল্প শুনে এসেছে এবং উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিতে অপেক্ষার প্রহর গুনেছে। শেষ পর্যন্ত কিছু হয়নি। আমরা (বিএনপি) ১৭ বছর সরকারে ছিলাম না। জনগণের সমর্থনে ভবিষ্যতে ক্ষমতায় গেলে সতী নদীর ওপর পাকা অবকাঠামো বা সেতু নির্মাণের জন্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে। এর আগে যুবদলের উদ্যোগে সাঁকোটি নির্মাণ করা হলো।’

সাঁকোটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সহসভাপতি লায়লা হাবিব, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মমিনুল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক আফজাল হোসেন, রাজপুর ইউনিয়ন যুবদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সিরাজুল হক, সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলামসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

