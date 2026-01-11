মিরসরাইয়ে ব্যাংক থেকে বের হতেই বৃদ্ধের লাখ টাকা ছিনতাই

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে ব্যাংক থেকে টাকা তুলে বের হতেই ছিনতাইয়ের শিকার হয়েছেন মনসুর আহাম্মদ নামের এক বৃদ্ধ। আজ রোববার দুপুরে মিরসরাই পৌর সদরে ইসলামী ব্যাংকের সামনে এ ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। ইসলামী ব্যাংকের মিরসরাই শাখা থেকে দেড় লাখ টাকা তুলে বের হয়েছিলেন তিনি। ছিনতাইয়ের শিকার বৃদ্ধ মনসুর আহাম্মদ (৬০) উপজেলার ইছাখালী ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের লুদ্দাখালী গ্রামের বাসিন্দা।
ভুক্তভোগী মনসুর আহাম্মদ প্রথম আলোকে বলেন, ‘আজ দুপুরে ইসলামী ব্যাংকের মিরসরাই শাখায় আমার জমানো দেড় লাখ টাকা তুলি। এরপর বের হয়ে ব্যাংকের সামনে সড়কের ওপর এলে দুই ব্যক্তি আমাকে জাপটে ধরে। মাস্ক পরা ওই দুই ব্যক্তি হঠাৎ আমার কোটের পকেটে হাত দিয়ে দেড় লাখ টাকার মধ্যে এক লাখ টাকা নিয়ে দ্রুত চলে যায়।’
মনসুর আহাম্মদের বড় ছেলে মো. তায়েফ জানান, তাঁর বাবা প্রবাসী ছিলেন। নিজের জমানো টাকা পারিবারিক কাজে উত্তোলন করতে এসে ব্যাংকের মূল ফটকের সামনে ছিনতাইয়ের শিকার হয়েছেন। টাকা ছিনতাই হওয়ায় তিনি ভেঙে পড়েছেন। এ ঘটনায় থানায় অভিযোগ দায়েরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাঁরা।
এ বিষয়ে মিরসরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফরিদা ইয়াসমিন জানান, ‘মিরসরাই পৌর সদরে টাকা ছিনতাইয়ের বিষয়টি জেনেছি। ভুক্তভোগী ব্যক্তিকে থানায় অভিযোগ দিতে পরামর্শ দিয়েছি। লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেব।’