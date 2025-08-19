পাবনার চাতরা বিলে অস্ত্র তৈরির কারখানার সন্ধান, অস্ত্রসহ আটক ২

পাবনার আটঘরিয়া উপজেলার লক্ষ্মীপুর ইউনিয়নের চাতরা বিলে অভিযান চালিয়ে পুলিশ অস্ত্র তৈরির কারখানার সন্ধান পেয়েছে। সেখান থেকে তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র, অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম, গুলিসহ দুজনকে আটক করার কথা জানিয়েছে পুলিশ।
আজ মঙ্গলবার ভোরে জেলার আতাইকুলা থানার পুলিশ এ অভিযান চালায়। পুলিশের দাবি, ময়েজ বাহিনী নামের একটি সন্ত্রাসী দল বিলে এই কারখানা তৈরি করেছিল। তারা বিলের আশপাশের এলাকায় অস্ত্রের মহড়া ও বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত।
আটক দুজন হলেন জেলা সদরের মালিগাছা ইউনিয়নের নিয়ামতপুর গ্রামের মনির হোসেন (৪০) ও খোদাইপুর গ্রামের রেজাউল ইসলাম (৪২)।
আতাইকুলা থানার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে ওই সন্ত্রাসী বাহিনী এলাকায় বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চালাচ্ছিল। তারা বিলের মধ্যে একটি শ্যালো ইঞ্জিনচালিত মেশিনঘরে অস্ত্র তৈরির কারখানা গড়ে তুলেছিল। এই কারখানা থেকে বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র তৈরি করে বিক্রি করা হতো। আজ সকাল ছয়টার দিকে পুলিশ সেখানে অভিযান চালায়। এ সময় সেখান থেকে একটি ওয়ান শুটারগান, একটি রিভলবার, তিনটি গুলি, অস্ত্র তৈরির ছাঁচ, কাটিং মেশিন, ড্রিল মেশিন, লোহার পাত, গোলাবারুদ, অস্ত্র তৈরির বিপুল পরিমাণ সরঞ্জামসহ দুজনকে আটক করা হয়।
আতাইকুলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ কে এম হাবিবুল ইসলাম জানান, আটক দুজন প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে অস্ত্র তৈরি ও কেনাবেচার কথা স্বীকার করেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন। এই বাহিনীর প্রধান ময়েজের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে বেশ কয়েকটি মামলা রয়েছে। তাঁকে ধরতে অভিযান চলছে। চাতরা বিল এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।