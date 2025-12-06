মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা খেল গাছে, তরুণ নিহত

চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় এক তরুণ নিহত হয়েছেন। গতকাল রাত নয়টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
নিহত তরুণের নাম রিদুয়ানুল হক (১৮)। তিনি উপজেলার নালারকুল এলাকার আজিজুল হকের ছেলে।
স্থানীয় কয়েকজন বলেন, রিদুয়ানুল দিনমজুরের কাজ করতেন। গতকাল বিকেল চারটার দিকে তিনি আরেকজনকে নিয়ে মোটরসাইকেলে করে উপজেলা সদরের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে আবদুল খালেক শাহ ঘাটা এলাকায় পৌঁছে তিনি মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারান। এ সময় মোটরসাইকেলটি সড়কের পাশে গাছে ধাক্কা খায়। এতে দুজন আহত হন। পরে পথচারীরা তাঁদের উদ্ধার করে উপজেলার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রিদুয়ানুলের মৃত্যু হয়।
উপজেলার পুটিবিলা ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সদস্য আবদুল রশিদ প্রথম আলোকে এই খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, দুর্ঘটনায় মো. মুকিত নামে আরেক তরুণ আহত হয়েছেন। তিনি একই এলাকার রহমত উল্লাহর ছেলে। তবে তিনি শঙ্কামুক্ত।
লোহাগাড়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জাহেদ হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রিদুয়ানুলের লাশ ময়নাতদন্ত ছাড়াই পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।