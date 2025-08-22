ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর পুলিশের এসআই শাহিন ভূঁইয়াকে প্রত্যাহার করা হয়েছে
ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর পুলিশের এসআই শাহিন ভূঁইয়াকে প্রত্যাহার করা হয়েছে
জেলা

ঘুষ গ্রহণের ভিডিও ভাইরাল, চট্টগ্রামে পুলিশের এক এসআই প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিবেদকচট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে ঘুষ নেওয়ার ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর পুলিশের এক কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। তাঁর নাম শাহিন ভূঁইয়া। তিনি চট্টগ্রাম নগর পুলিশে চট্টগ্রাম আদালতে নারী ও শিশু শাখায় জিআরও হিসেবে কর্মরত ছিলেন। আজ শুক্রবার শাহিন ভূঁইয়াকে আদালত থেকে প্রত্যাহার করে পুলিশ লাইনসে সংযুক্ত করা হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে নগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (প্রসিকিউশন) মফিজ উদ্দিন রাতে প্রথম আলোকে বলেন, ঘুষ গ্রহণের অভিযোগ ওঠায় এক এসআইকে দায়িত্ব থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। একই সঙ্গে ঘটনার তদন্তে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে।

৩২ সেকেন্ডের ভাইরাল হওয়া ভিডিওটিতে দেখা যায়, এসআই শাহিন আদালত ভবনের দ্বিতীয় তলায় নিজ কার্যালয়ে চেয়ারে বসে রয়েছেন। এ সময় এক আইনজীবী মানিব্যাগ বের করে তাঁকে তিনটি নোট দেন। এরপর তিনি টাকাগুলো গুনে নিজের কাছে রেখে দেন। ভিডিওটি গত ঈদুল আজহার আগের বলে জানা গেছে।

আরও পড়ুন