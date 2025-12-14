ওসমান হাদির গ্রামের বাড়িতে নিরাপত্তা জোরদার

ইনকিলাব মঞ্চের গুলিবিদ্ধ আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির গ্রামের বাড়িতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। ঝালকাঠির নলছিটিতে তাঁর বাড়িতে চুরির ঘটনার পর ওই বাড়িসহ আশপাশে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
ওসমান হাদির গ্রামের বাড়িতে ২৪ ঘণ্টা পুলিশ মোতায়েন থাকবে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নলছিটি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুল আলম।
ঝালকাঠির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) বায়েজিদ ইবনে আকবর নলছিটির খাসমহল এলাকায় ওসমান হাদির বাড়ি পরিদর্শন করেছেন। তিনি বলেন, চুরির বিষয়ে তদন্ত চলছে। পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় পালা করে সেখানে চারজন পুলিশ সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন।
ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় সারা দেশের মতো শনিবার রাতে নলছিটিতে প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। এসব কর্মসূচি থেকে হাদির ওপর হামলাকারীদের গ্রেপ্তারের আহ্বান জানানো হয়। এদিকে শনিবার রাতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা–কর্মীরা ঝালকাঠি-বরিশাল আঞ্চলিক মহাসড়কের ঝালকাঠি কলেজ মোড় এলাকায় টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ করেন।
নলছিটি উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক তৌহিদুল আলম বলেন, ‘ওসমান হাদির কাছে দেশপ্রেমই মুখ্য ছিল। আমরা অতি দ্রুত তাঁর ওপর হামলায় জড়িতদের গ্রেপ্তার দেখতে চাচ্ছি।’
ইসলামী আন্দোলনের নলছিটি উপজেলা শাখার সভাপতি মাওলানা শাহজালাল হোসাইন বলেন, ‘ওসমান হাদি শুধু নলছিটি না, সারা দেশের সম্পদ। তাঁর রয়েছে অগাধ দেশপ্রেম ও তিনি ফ্যাসিস্টবিরোধী অগ্রদূত। সরকারকে অনুরোধ করব, দ্রুত তাঁর ওপর হামলার সঙ্গে জড়িতদের খুঁজে বের করুন।’
গত শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর বিজয়নগরের বক্স কালভার্ট এলাকায় গুলিবিদ্ধ হন ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদি। তাঁর গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর পেয়ে শুক্রবার বিকেলেই ঢাকায় চলে যান পরিবারের সদস্যরা। বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে বাড়ির জানালা ভেঙে চুরির ঘটনা ঘটে।