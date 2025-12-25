প্রথম আলো, ডেইলি স্টারসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে হামলার প্রতিবাদে সুনামগঞ্জে সাংবাদিকদের মানববন্ধন। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে শহরের আলফাত স্কয়ারে
জেলা

প্রথম আলো, ডেইলি স্টারে সহিংস হামলা জুলাই চেতনার পরিপন্থী

নিজস্ব প্রতিবেদকবগুড়া ও সুনামগঞ্জ

দেশের শীর্ষ গণমাধ্যম প্রথম আলো, ডেইলি স্টার-এর কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ, সাংবাদিক নূরুল কবীরকে হেনস্তা এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছায়ানট ও উদীচীতে হামলার প্রতিবাদে সুনামগঞ্জ ও বগুড়ায় পৃথক কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

এ সব কর্মসূচিতে বক্তারা হামলার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানান।

বগুড়া

গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় শহরের সাতমাথা এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে গণতান্ত্রিক যুক্ত ফ্রন্টের বগুড়া জেলা পরিচালনা পরিষদ। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন যুক্ত ফ্রন্টের জেলা সমন্বয়ক ও সিপিবির বগুড়া জেলা শাখার সভাপতি জিন্নাতুল ইসলাম। বাসদের জেলা শাখার সদস্য শ্যামল বর্মনের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন সিপিবি জেলা সভাপতি আমিনুল ফরিদ, বাসদের জেলা সদস্যসচিব দিলরুবা নূরী, বাসদের নেতা সাইফুজ্জামান টুটুন, সিপিবির নেতা সাজেদুর রহমান, জাসদের নেতা ইসমাইল হোসেন, আদিবাসী ও দলিত সংগঠনের নেতা শিপন রবিদাস প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুকে ঘিরে দেশ যখন শোকে স্তব্ধ, তখন একটি চিহ্নিত উগ্র গোষ্ঠী সুযোগ নিয়ে গণমাধ্যম ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে হামলা চালিয়েছে। এসব নৈরাজ্য অব্যাহত থাকলে দেশের স্থিতিশীলতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনিশ্চয়তার মুখে পড়বে।

বগুড়ার গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল। গতকাল সন্ধ্যায় শহরের সাতমাথা এলাকায়

সুনামগঞ্জ

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে শহরের আলফাত স্কয়ারে সুনামগঞ্জ প্রেসক্লাবের আয়োজনে গণমাধ্যমকর্মীদের মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সাংবাদিকদের পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন।

মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন সুনামগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি পঙ্কজ কান্তি দে। সাধারণ সম্পাদক এ আর জুয়েলের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন সিপিবির সাবেক জেলা সভাপতি এনাম আহমেদ, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জেলা আহ্বায়ক দেওয়ান সাজাউর রাজা চৌধুরী (সুমন), এনটিভির স্টাফ রিপোর্টার দেওয়ান গিয়াস চৌধুরী, প্রথম আলোর সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি খলিল রহমানসহ অনেকে।

বক্তারা বলেন, গণমাধ্যমের গঠনমূলক সমালোচনা যারা সহ্য করতে পারে না, তারা দেশে গণতন্ত্র চায় না। একটি মহল সব সময় গণমাধ্যমকে প্রতিপক্ষ ভাবে। আবার কেউ কেউ সুযোগ নিয়ে নানাভাবে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান ও কর্মীদের হয়রানি করে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা না থাকলে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়।

সিপিবির নেতা এনাম আহমেদ বলেন, প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, ছায়ানট ও উদীচীতে হামলা অশনিসংকেত। এভাবে ভয় দেখিয়ে প্রগতিশীলতাকে থামানো যাবে না। এ হামলা জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের চেতনার পরিপন্থী। জুলাইয়ের চেতনাকে একটি মহল ছিনতাইয়ের চেষ্টা করছে। এ উগ্রবাদীদের রুখতে হবে।

