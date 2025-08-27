‘শিক্ষার্থীরা যে স্বপ্ন দেখবে, অভিভাবকদেরও একই স্বপ্ন দেখতে হবে’

সরকারি হরগঙ্গা কলেজের অধ্যক্ষ নাজমা নাহার শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, জীবনে বড় হওয়ার, বড় কিছু করার স্বপ্ন দেখতে হবে। শিক্ষার্থীরা যেমন স্বপ্ন দেখবে, শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি তাদের অভিভাবকদেরও ঠিক একই স্বপ্ন দেখতে হবে। নয়তো সন্তানের স্বপ্ন মুছে যাবে।
আজ বুধবার মুন্সিগঞ্জ শিল্পকলা একাডেমিতে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ কথা বলেন এই শিক্ষক। অধ্যক্ষ নাজমা নাহার আরও বলেন, জীবনে ভালো ছাত্র ও সফল মানুষ হওয়ার আগে, ভালো মানবিক মানুষ হতে হবে। বড় হয়ে দেশ গড়ার কাজে সম্পৃক্ত হতে হবে।
‘স্বপ্ন দেখো, জীবন গড়ো’ স্লোগানে সারা দেশের ৬৪টি জেলায় প্রথম আলোর আয়োজনে ও শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ‘শিখো’র পৃষ্ঠপোষকতায় শুরু হয়েছে এসএসসিতে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। মুন্সিগঞ্জের এই আয়োজনে প্রায় ২৬২ জন শিক্ষার্থী যোগ দিয়েছিল।
অনুষ্ঠানটি পাওয়ার্ড বাই কনকা-গ্রি। সহযোগিতায় কনকর্ড গ্রুপ, ফ্রেশ, বার্জার পেইন্টস, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, কোয়ালিটি গ্রুপ, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ শাখা, আকিজ টেলিকম, আম্বার আইটি, এটিএন বাংলা ও প্রথম আলো বন্ধুসভা।
এদিন এসব শিক্ষার্থীদের কারও কারও সঙ্গে এসেছিলেন তাদের নানা, মা–বাবা, বড়-ছোট ভাইবোন ও তাঁদের প্রিয় শিক্ষকেরা। কৃতী শিক্ষার্থী ও তাঁদের প্রিয়জনদের পদচারণে সকাল থেকে অনুষ্ঠানস্থল মুখর হয়ে ওঠে। দুই ঘণ্টাব্যাপী চলে সাংস্কৃতিক পর্ব ও বিশিষ্টজনদের সঙ্গে মতবিনিময়।
সকালে মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার ষোলঘর এলাকা থেকে মায়ের সঙ্গে এসেছিল চিত্রা দাস। সে এবার ষোলঘর এ কে এস কে উচ্চ বিদ্যালয় থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে। চিত্রার বাড়ি অনুষ্ঠানস্থল থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে। সে বলে, ‘রাত থেকে ভাবছিলাম কখন সকাল হবে, কখন অনুষ্ঠান হবে। সকাল হতেই মাকে সঙ্গে নিয়ে চলে আসি।’
টঙ্গীবাড়ী উপজেলার বেতকা এলাকা থেকে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এসেছিল নুরে সালমা। তার সঙ্গে এসেছে ছোট বোন খাদিজা আক্তার। খাদিজা একটি মাদ্রাসায় দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে। নুরে সালমা বলে, ‘আমার মা–বাবা কষ্ট করেছেন। আমি তাদের বড় মেয়ে হয়ে এবার জিপিএ-৫ পেয়েছি। আমার মা–বাবার ইচ্ছা ছোট বোনও যেন আমার মতো সফল হয়। তাই আজকে সংবর্ধনা দেখাতে নিয়ে এসেছি।’
শ্রীনগর উপজেলার আটপাড়া থেকে নানা মোহাম্মদ রফিকুল ইসলামকে (৮৯) সঙ্গে নিয়ে সংবর্ধনাস্থলে এসেছে উম্মে রাইসা। সে এবার শ্রীনগর সরকারি সুফিয়া আবদুল হাই খান বালিকা উচ্চবিদ্যালয় থেকে জিপিএ–৫ পেয়েছে। মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘আমার নাতনি জিপিএ-৫ পাওয়ায় আমরা সবাই অনেক খুশি। নাতনির সংবর্ধনার অংশ হতে আজ অনুষ্ঠানে এসেছি।’
সংবর্ধনার মূল আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয় সকাল ১০টায়। প্রথমে জাতীয় সংগীত, এরপর মাইলস্টোনে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলোর মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি ফয়সাল হোসেন।
সরকারি রামপাল মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ জাহাঙ্গীর হাসান শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, ‘তোমরা জীবনের প্রথম ধাপটি অতিক্রম করেছ। তোমাদের জীবনের প্রতিটি ধাপ এভাবেই সফলতার সঙ্গে অতিক্রম করতে হবে। জীবনে কিছু একটা করতেই হবে। পৃথিবী থেকে যাওয়ার আগে ভালো কাজের মাধ্যমে দাগ রেখে যেতে হবে।’
সংবর্ধনাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের জন্য উপহারের তালিকায় ছিল ক্রেস্ট, ডিজিটাল সার্টিফিকেট, প্রথম আলো ই-পেপার (তিন মাস) ফ্রি সাবস্ক্রিপশন, প্রথমা ডটকমে অনলাইন বই অর্ডারে সর্বোচ্চ ৪০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়, কিশোর আলো ও বিজ্ঞানচিন্তার ছয় মাসের সাবস্ক্রিপশনে বিশেষ ছাড় প্রভৃতি।
গজারিয়া ভবেরচর ওয়াজের আলী উচ্চবিদ্যালয় শিক্ষার্থী সাফা আক্তার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তাঁর অনুভূতির কথা জানায়। সাফা বলে, ‘আমি অনেক উচ্ছ্বসিত। মেঘনা, ফুলদি দুটি নদী পাড়ি দিয়ে অনুষ্ঠানে এসেছি। আমাদের মতো শিক্ষার্থীদের জন্য এমন আয়োজন অনেক উৎসাহের।’
সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মুন্সিগঞ্জ বন্ধুসভার বন্ধু নাফিজা ইকবাল, আসিফ, মুন ও ঐশি জিপিএ-৫ থিমসংয়ে নৃত্য পরিবেশন করেন। একক নৃত্য পরিবেশন করেন শ্রীনগর থেকে আসা শিক্ষার্থী মাইমুনা আক্তার, কবিতা আবৃত্তি করেন শিক্ষার্থী হুজাইফা মাসরুর, সেজুতি আক্তার, নুসরাত জাহান ও স্বস্তিকা। অনুষ্ঠান চলাকালে অভিভাবকেরাও তাঁদের অনুভূতি প্রকাশ করেন। তাঁরা এমন আয়োজনের জন্য প্রথম আলোসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে শপথ পড়ান প্রথম আলো ট্রাস্টের সমন্বয়ক মাহবুবা সুলতানা।