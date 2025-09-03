ভাসানচরে খালে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ রোহিঙ্গা তরুণের লাশ উদ্ধার

নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলার ভাসানচরের খালে মাছ ধরতে গিয়ে নদীর স্রোতে নিখোঁজ রোহিঙ্গা তরুণের লাশ উদ্ধার করেছে কোস্টগার্ড ও পুলিশ। নিহত তরুণের নাম মো. সাইফুল (২১)। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা ছয়টার দিকে ভাসানচর থেকে ২০–২৫ কিলোমিটার দক্ষিণে ছেরাদিয়া দ্বীপের কূল থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ জানায়, নিহত সাইফুল ভাসানচরের রোহিঙ্গা আশ্রয়ণ প্রকল্পের ৫১ নম্বর ক্লাস্টারের আবু সিদ্দিকের ছেলে। উদ্ধারের পর লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি শেষে লাশটি দাফনের জন্য স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।
ভাসানচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ কুতুব উদ্দিন আজ বুধবার দুপুরে প্রথম আলোকে বলেন, চার দিন আগে গত শনিবার ভাসানচরের ৫ নম্বর খালে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন সাইফুল ও তাঁর বাবা আবু সিদ্দিক। একপর্যায়ে বাবা আবু সিদ্দিক ছেলেকে মাছ ধরতে লাগিয়ে দিয়ে ক্লাস্টারে ফিরে আসেন। এরপর সাইফুল মাছ ধরে আর ফিরে আসেননি। ধারণা করা হয়, তিনি খালে আসা নদীর জোয়ারের স্রোতে ভেসে গেছেন।
ওসি মোহাম্মদ কুতুব উদ্দিন জানান, ছেলে নিখোঁজ হওয়ার পর দুই দিন ধরে আবু সিদ্দিক অনেক খোঁজাখুঁজি করেন। পরবর্তী সময় তিনি বিষয়টি কোস্টগার্ড ও ভাসানচর থানায় অবহিত করেন। এরপর ভাসানচর থানা–পুলিশ ও কোস্টগার্ডের যৌথ তল্লাশি অভিযান চালানোর এক পর্যায়ে গতকাল সন্ধ্যা ছয়টার দিকে ভাসানচর থেকে ২০–২৫ কিলোমিটার দক্ষিণে ছেরাদিয়া দ্বীপের কূল থেকে সাইফুলের লাশ উদ্ধার করা হয়।