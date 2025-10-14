কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার ছেঁউড়িয়ায় লালন আখড়াবাড়িতে সংবাদ সংগ্রহের সময় হামলার শিকার হন ঢাকা পোস্টের কুষ্টিয়া প্রতিনিধি রাজু আহমেদ। আজ মঙ্গলবার দুপুরে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে
কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার ছেঁউড়িয়ায় লালন আখড়াবাড়িতে সংবাদ সংগ্রহের সময় হামলার শিকার হন ঢাকা পোস্টের কুষ্টিয়া প্রতিনিধি রাজু আহমেদ। আজ মঙ্গলবার দুপুরে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে
জেলা

ছেঁউড়িয়ায় লালন আখড়াবাড়িতে সংবাদ সংগ্রহের সময় সাংবাদিকের ওপর হামলা

নিজস্ব প্রতিবেদককুষ্টিয়া

কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার ছেঁউড়িয়ায় লালন শাহের আখড়াবাড়িতে সংবাদ সংগ্রহের সময় এক সাংবাদিকের ওপর অতর্কিত হামলার ঘটনা ঘটেছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে আখড়াবাড়ির সামনে কালী নদীর পাশে লালন তিরোধান দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের স্থায়ী মূল মঞ্চের পাশে এ ঘটনা ঘটে।

হামলায় আহত সাংবাদিক ঢাকা পোস্টের কুষ্টিয়া প্রতিনিধি রাজু আহমেদকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। ঘটনার পরপর তাঁকে দেখতে হাসপাতালে উপস্থিত হন জেলার সাংবাদিকেরা। তাঁরা হামলায় জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনার জোর দাবি জানান।

আগামী শুক্রবার লালন আখড়াবাড়ি চত্বরে লালন তিরোধান দিবস উপলক্ষে তিন দিনের স্মরণোৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এবার জাতীয়ভাবে পালনের জন্য প্রস্তুতি চলছে। সাংবাদিকেরা সেখানে সংবাদ সংগ্রহে যান।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বেসরকারি টেলিভিশন স্টার নিউজের কুষ্টিয়া প্রতিনিধি জহুরুল ইসলাম জানান, দুপুরে রাজু আহমেদসহ আরও কয়েকজন সাংবাদিক লালন স্মরণোৎসবের আয়োজনের প্রস্তুতির খবর সংগ্রহের জন্য ছেঁউড়িয়ায় যান। মাঠের একপাশে তাঁরা চায়ের দোকানে বসে ছিলেন। হঠাৎ দেখতে পান, মূল মঞ্চের পাশ থেকে রাজু দৌড়ে আসছেন। পেছন থেকে দুই যুবক তেড়ে এসে তাঁকে মারধর করেন। তিনি আরও বলেন, মূল মঞ্চ সাজানো হচ্ছে। ঠিক তার পাশেই কাপড়ঘেরা জায়গায় কয়েকজন মাদক সেবন করছিলেন। সেই দৃশ্য রাজু ধারণ করেছিলেন। হয়তো সে কারণেই তাঁকে মারধরের এ ঘটনা ঘটেছে।

আহত সাংবাদিক রাজু আহমেদ বলেন, ‘লালন স্মরণোৎসবের প্রস্তুতির সংবাদ সংগ্রহের সময় মূল মঞ্চ থেকে প্যান্ডেলের ছবি ও ভিডিও ধারণ করছিলাম। বেলা একটার দিকে হঠাৎ করেই কয়েকজন আমার ওপর হামলা চালায়। হামলাকারীরা সবাই মাদক ব্যবসায়ী ছিল। হামলায় কানে আঘাত পেয়েছি। হাসপাতাল থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছি। বিষয়টি জেলা প্রশাসককে জানানো হয়েছে।’

রাজু আরও বলেন, ‘গতকাল (সোমবার) দুপুরে জেলা প্রশাসক আবু হাসনাত মোহাম্মদ আরেফীন সাংবাদিকদের লালন আখড়াবাড়ির আয়োজন নিয়ে মতবিনিময় সভা করেন। সেখানে আমি আখড়াবাড়িতে মাদক বিক্রি ও সেবনের বিষয় তুলে ধরে বক্তব্য দিয়েছিলাম। এ জন্যই হয়তো মাদকব্যবসায়ীরা এই ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারে।’

কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আবু মনি জুবায়েদ বলেন, লালন আখড়াবাড়ি এলাকায় মাদক বিক্রি ও সেবনের বিষয়টি বারবার জেলা প্রশাসককে জানানো হয়েছে। সেখানে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটল। দ্রুত দোষীদের গ্রেপ্তার করতে হবে।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) হোসেন ইমাম বলেন, হামলায় রাজুর কান দিয়ে সামান্য রক্ত বের হতে দেখা গেছে। এ ছাড়া মারধরের কারণে তিনি আহত হয়েছেন। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাঁকে বাড়িতে বিশ্রামে থাকতে এবং মুঠোফোন কানে ধরে কথা না বলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার জিয়াউর রহমান বলেন, হামলাকারীদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে। দ্রুত তাঁদের আইনের আওতায় আনা হবে।

জেলা প্রশাসক ও লালন একাডেমির আহ্বায়ক আবু হাসনাত মোহাম্মদ আরেফীন প্রথম আলোকে বলেন, ‘ঢাকা পোস্টের সাংবাদিক ফোন করে হামলার বিষয়টি জানিয়েছেন। এটি ফৌজদারি অপরাধ। তাঁকে (রাজু) মামলা করার পরামর্শ দিয়েছি।’

আরও পড়ুন