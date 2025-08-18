সিলেটে পাথরকাণ্ডে ডিসির পর এবার ইউএনওকে বদলি

সিলেটের জেলা প্রশাসক (ডিসি) মোহাম্মদ শের মাহবুব মুরাদকে বদলির পর এবার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আজিজুন্নাহারকেও বদলি করা হয়েছে। আজ সোমবার সন্ধ্যায় ইউএনওকে বদলির বিষয়টি জানা গেছে। সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার খান মো. রেজা-উন-নবী স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ বদলি করা হয়। এদিন সিলেটে নতুন ডিসিও দেওয়া হয়েছে।
কোম্পানীগঞ্জের নতুন ইউএনও হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম। ৩৬তম বিসিএসের এই কর্মকর্তা বর্তমানে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার ইউএনও হিসেবে কর্মরত আছেন। কোম্পানীগঞ্জের ইউএনও ফেঞ্চুগঞ্জের ইউএনওর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন।
স্থানীয় প্রশাসনের একটি সূত্র জানিয়েছে, কোম্পানীগঞ্জের সাদাপাথর, সংরক্ষিত বাংকার এলাকা ও ভোলাগঞ্জ কোয়ারি এবং শাহ আরেফিন টিলা এলাকায় পাথর লুটপাট ‘ঠেকাতে না পারায়’ ইউএনও সমালোচিত হন। সর্বশেষ দেশ-বিদেশে সুপরিচিত পর্যটনকেন্দ্র সাদাপাথর থেকে সম্প্রতি অন্তত ৮০ শতাংশ পাথর লুট হওয়ায় তিনি ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েন। এমন পরিস্থিতিতে তাঁকে বদলি করা হয়। তবে বদলির কারণ হিসেবে এসব উল্লেখ করা হয়নি।
এদিকে আজ সিলেটের নতুন ডিসি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন মো. সারওয়ার আলম। প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (সংযুক্ত) সারওয়ার আলম এই মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুলের একান্ত সচিবের দায়িত্বে রয়েছেন।
আজ সোমবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে সিলেটে নতুন ডিসি হিসেবে নিয়োগ পান সারওয়ার আলম। এত দিন সিলেটে ডিসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসা মোহাম্মদ শের মাহবুব মুরাদ সিলেটে পাথর লুট ঠেকাতে পারেননি বলে আলোচনা-সমালোচনা তৈরি হয়। এর মধ্যেই সিলেটে জেলা প্রশাসক পর্যায়ে পরিবর্তন আনা হয়েছে। শের মাহবুব মুরাদকে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়েছে।