ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদের রোডম্যাপসহ ৫ দাবিতে ছাত্রশিবিরের মিছিল ও ছাত্রসমাবেশ

অবিলম্বে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ইকসু) নীতিমালা ও রোডম্যাপ প্রদান, শিক্ষার্থী সাজিদ হত্যার বিচারসহ পাঁচ দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও ছাত্রসমাবেশ করেছেন শাখা ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীরা। আজ শনিবার বেলা একটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা থেকে মিছিলটি শুরু হয়। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পরে একই স্থানে সমাবেশ করেন তাঁরা।
সমাবেশে ছাত্রশিবির পাঁচটি দাবি তুলে ধরেন। দাবিগুলো হলো বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী সাজিদ হত্যার বিচার, ছাত্র সংসদের নীতিমালা প্রণয়ন ও রোডম্যাপ প্রদান, ডিজিটাল পেমেন্ট নিশ্চিতকরণ, নির্মাণাধীন হলগুলো চলতি বছরই চালু এবং মেধা ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ।
মিছিলে ‘আমার ভাই কবরে, খুনি কেন বাইরে’, ‘সাজিদ মৃত্যুর তদন্ত দ্রুত করো, করতে হবে’, ‘নিরাপত্তা নিশ্চিত করো, শিক্ষার্থীদের রক্ষা করো’, ‘হলগুলো চালু করো, ভোগান্তি দূর করো’, ‘ইকসুর তারিখ ঘোষণা করো, ছাত্র সংসদ নিশ্চিত করো’, ‘বিশ্ব যখন আধুনিক, ইবি কেন যান্ত্রিক’, ‘ডিজিটাল পেমেন্ট চালু হোক, ভোগান্তি দূর হোক’, ‘নিয়োগ হবে স্বচ্ছ, শিক্ষক হবে দক্ষ’, ‘মেধা আর স্বচ্ছতা, নিয়োগে চাই ন্যায্যতা’, ‘আবু সাইদের বাংলায়, নিয়োগ বাণিজ্যের ঠাঁই নাই’সহ নানা স্লোগান দেন নেতা-কর্মীরা।
মিছিলে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রশিবিরের সভাপতি মাহমুদুল হাসান, সেক্রেটারি ইউসুব আলী, অফিস সম্পাদক রাশেদুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক শেখ আল আমিন, প্রচার সম্পাদক আবসার নবী হামজা, দক্ষতা উন্নয়নবিষয়ক সম্পাদক হাসানুল বান্নাসহ শতাধিক নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।
মাহমুদুল হাসান বলেন, ‘৯০ দিনের বেশি হয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত আমার ভাই সাজিদের খুনিদের বের (চিহ্নিত) করা হয়নি। এটা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের ব্যর্থতা নয়, বরং ইন্টেরিম গভর্নমেন্টের (অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে) ব্যর্থতা।’
ছাত্র সংসদের প্রসঙ্গে শাখা ছাত্রশিবিরের এই নেতা বলেন, ‘চলতি বছরের শুরু থেকে আমরা ছাত্র সংসদ চালুর জন্য বলছি। কিন্তু এ পর্যন্ত ইবি প্রশাসন সেটা করতে পারেনি। তারা বলেছে, ১৫ অক্টোবরের মধ্যে নীতিমালা ফাইনাল করবে। কিন্তু কই? ছাত্র সংসদ নিয়ে কোনো টালবাহানা শিক্ষার্থীরা মেনে নেবে না।’