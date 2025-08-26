সুনামগঞ্জে আসামি ধরতে গিয়ে হামলায় দুই পুলিশ সদস্য আহত, গ্রেপ্তার ৬

সুনামগঞ্জে আসামি ধরতে গিয়ে চোরাকারবারিদের হামলার শিকার হয়েছে পুলিশ। এতে দুই পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার ছাতক পৌর শহরের টেংগারগাঁও এলাকায় গতকাল সোমবার রাতে এ ঘটনা ঘটে।
আহত পুলিশ সদস্যদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় পুলিশ ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ছাতকের সুরমা সেতু এলাকায় গত ১৮ জুলাই ভারত থেকে অবৈধভাবে আনা ১৯ লাখ টাকার পণ্য জব্দ করেন সেনাবাহিনীর সদস্যরা। পরে এ ঘটনায় ছাতক পৌর শহরের টেংগারগাঁও এলাকার বাসিন্দা শাহীন আহমদসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে একটি মামলা হয়। পুলিশ গতকাল রাতে ওই মামলার আসামিদের ধরতে টেংগারগাঁও এলাকায় যায়। সেখানে যাওয়ার পর আসামি শাহীন আহমদ ও তাঁর সহযোগীরা পুলিশকে ঘিরে ধরেন। একপর্যায়ে আসামিদের ধরতে চাইলে তাঁরা পুলিশের ওপর হামলা চালান। হামলাকারীদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে পুলিশের উপসহকারী পরিদর্শক (এএসআই) সাহাব উদ্দিন ও কনস্টেবল মোস্তাক আহমদ আহত হন।
খবর পেয়ে থানা থেকে পুলিশ গিয়ে আহত দুই পুলিশ সদস্যকে উদ্ধার করে। পরে সাহাব উদ্দিনকে ছাতক উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও মোস্তাক আহমদকে সিলেটের এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রাতেই অভিযান চালিয়ে ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ছয়জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁরা হলেন টেংগারগাঁও এলাকার জয়নাল মিয়া (৩২), আক্তার মিয়া (২৭), মিলন মিয়া (২৫), মো. সাইমন মিয়া (২২), আলেয়া বেগম (৫০) ও বেদেনা বেগম (৫০)।
এ ঘটনায় ছাতক থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রুমেন মিয়া বাদী হয়ে আজ মঙ্গলবার ১২ জনের নাম উল্লেখ ও ১০ থেকে ১৫ জনকে অজ্ঞাত আসামি করে একটি মামলা করেন। গতকাল রাতে আটক ব্যক্তিদের এই মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।
ছাতক থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, চোরাকারবারিদের হামলায় দুই পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। থানায় মামলা হয়েছে। পুলিশ ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে। অন্যদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।