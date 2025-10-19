নড়াইলে কচুরিপানার ভেতর মানুষের মাথার খুলি ও হাড়গোড়

নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার একটি খালে কচুরিপানার ভেতর থেকে মানুষের মাথার খুলি ও শরীরের বিভিন্ন অংশের হাড়গোড় উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল শনিবার রাতে উপজেলার নলদী ইউনিয়নের হলদা গ্রামের ইছামতী বিল এলাকা থেকে এসব উদ্ধার করা হয়। তবে এগুলো কার দেহের অংশ, তা এখনো শনাক্ত করা যায়নি।
আজ রোববার সকালে লোহাগড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শরিফুল ইসলাম এসব তথ্য গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল বিকেলের দিকে হলদা গ্রামের স্থানীয় এক কৃষক নিজের জমিতে ওষুধ ছিটাতে ইছামতী বিলে যান। এ সময় খালের কচুরিপানার ভেতরে তিনি মানুষের হাড় দেখতে পান। পরে তাঁর ডাক শুনে স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে জড়ো হন এবং আশপাশে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে কচুরিপানার নিচ থেকে মাথার খুলি ও আরও কিছু হাড়গোড় পাওয়া যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে কঙ্কালের বিভিন্ন অংশ উদ্ধার করে।
স্থানীয় লোকজনের ধারণা, উদ্ধার করা মাথার খুলি ও হাড়গোড় সেকেলা বেগম (৬০) নামের এক নারীর হতে পারে। তিনি ওই গ্রামের আবদুল শুকুরের স্ত্রী। প্রায় ১ মাস ১০ দিন আগে তিনি নিজ বাড়ি থেকে নিখোঁজ হন।
এ বিষয়ে ওসি শরিফুল ইসলাম বলেন, মানবকঙ্কালের যেসব অংশ উদ্ধার করা হয়েছে, তা নারী নাকি পুরুষের—এটা প্রাথমিকভাবে বলা যাচ্ছে না। পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। এ ছাড়া পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
উল্লেখ্য, এর আগে গত ২৩ জুন উপজেলার দিঘলিয়া ইউনিয়নের কোলা এলাকার একটি তিলখেতে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির মাথার খুলি, চুল, হাড়গোড় ও জামাকাপড় উদ্ধার করেছিল পুলিশ।