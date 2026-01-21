রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার ওই ব্যবসায়ীর দোকানে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উপজেলার মুগাইপাড়া বাজারে
রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার ওই ব্যবসায়ীর দোকানে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উপজেলার মুগাইপাড়া বাজারে
জেলা

নিজ দোকানে পেট্রল ঢেলে আগুন, ব্যবসায়ীর ‘আত্মহত্যার চেষ্টা’

প্রতিনিধিবাগমারা, রাজশাহী

রাজশাহীর বাগমারায় নিজের মুদিদোকানে পেট্রল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে এক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। এতে দোকানটি পুড়ে গেছে। সেই সঙ্গে দগ্ধ হয়ে আহত হয়েছেন তিনি। গতকাল মঙ্গলবার রাতে উপজেলার আউচপাড়া ইউনিয়নের মুগাইপাড়া বাজারে এ ঘটনা ঘটে।

ওই ব্যবসায়ীর নাম আবুল কালাম (৫৩)। তিনি মুগাইপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। তাঁকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে।

চিকিৎসকদের বরাতে এক স্বজন জানান, আবুল কালামের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এর এক দিন আগেও তিনি নিজ বাড়িতে আগুন দেওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর নিজ দোকানে যান আবুল কালাম। এর কিছুক্ষণ পর দোকান থেকে বের হয়ে চারপাশে পেট্রল ঢালেন। এরপর দোকানে আগুন ধরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েন। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। তিনি দোকান থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করলে শরীরে আগুন ধরে যায় এবং দগ্ধ হন।

পরে আশপাশের লোকজন আবুল কালামকে উদ্ধার করার পাশাপাশি আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। স্থানীয় ফায়ার সার্ভিসে খবর দেওয়া হলে বাগমারা ফায়ার স্টেশনের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে রাত আটটার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে ততক্ষণে দোকান ও ভেতরে থাকা মালামাল পুড়ে যায়। ধারণা করা হচ্ছে, এতে প্রায় ছয় থেকে সাত লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

বাগমারা ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মিজানুর রহমান বলেন, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। দগ্ধ ব্যবসায়ীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে প্রত্যক্ষদর্শী এক তরুণ বলেন, ‘আগুন ধরিয়ে দেওয়ার আগে কামাল দোকানের চারদিকে পেট্রল ছিটিয়ে দেন। পরে আগুন দিয়েই ভেতর ঢুকে পড়েন। একপর্যায়ে শরীরে আগুন নিয়ে দোকান থেকে বের হন।’

ফিরোজ আহমেদ নামের আরেক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, চোখের সামনে আবুল কালাম নিজেই দোকানে আগুন দিয়েছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা মুগাইপাড়া উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাফিজ আল আসাদ প্রথম আলোকে বলেন, আবুল কালাম কিছুদিন আগে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হন। সেই থেকে তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ ছাড়া জমিজমা নিয়ে তিন দিন আগে পারিবারিক বিরোধ দেখা দেয়। এতে তিনি আরও মানসিক চাপে পড়েন।

বাগমারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইদুল আলম, ‘খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়েছিল। আমরা প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছি, আবুল কালাম নিজেই দোকানটিতে আগুন ধরিয়ে দেন।’

আরও পড়ুন