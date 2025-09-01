রাজশাহীতে বিয়ের কথা বলে নারীকে ধর্ষণের অভিযোগে একজন গ্রেপ্তার

রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে বিয়ের কথা বলে এক নারীকে (৩৩) ধর্ষণের অভিযোগে করা মামলায় একজনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। গতকাল রোববার দিবাগত রাত সোয়া একটার দিকে শরীয়তপুরের মধ্য পালং এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
ওই ব্যক্তির নাম মো. ইমরান (২৬)। তিনি গোদাগাড়ী উপজেলার বাসিন্দা। আজ সোমবার সকালে র্যাব-৫ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
র্যাব জানিয়েছে, ৬ মাস আগে ভুক্তভোগী নারীর স্বামীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ হয়। পরে তিনি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি নেন। আসামির বাড়ি ও ওই নারীর মায়ের বাড়ি কাছাকাছি হওয়ায় তাঁদের মধ্যে যোগাযোগ হতো। একপর্যায়ে তাঁদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিয়ের কথা বলে গত ৮ আগস্ট রাতে ইমরান ধর্ষণ করেন অভিযোগে ওই নারী গোদাগাড়ী থানায় মামলা করেন। পুলিশের পাশাপাশি র্যাব এই ঘটনার ছায়া তদন্ত শুরু করে। পরে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে র্যাব-৫ ও র্যাব-৮ এর যৌথ অভিযানে শরীয়তপুর থেকে ইমরানকে আটক করা হয়।
র্যাব-৫ এর উপপরিচালক মেজর আসিফ আল রাজেক এই খবরের সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, আসামিকে গোদাগাড়ী মডেল থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
গোদাগাড়ী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ রুহুল আমিন বলেন, আসামিকে রাতেই শরীয়তপুর থেকে আনা হয়েছে। আজ সোমবার তাঁকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।