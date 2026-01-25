লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠে বিএনপির জনসভা। আজ দুপুরে তোলা
চট্টগ্রামে জনসভায় যাওয়ার পথে অসুস্থ হয়ে কিশোরের মৃত্যু, আহত ২

নিজস্ব প্রতিবেদকচট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের জনসভায় অসুস্থ হয়ে এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া পদদলিত হয়ে আহত হওয়া দুজনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আজ রোববার দুপুরের পলোগ্রাউন্ড মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, নিহত কিশোরের নাম সাইফুল ইসলাম (১৪)। সমাবেশস্থল থেকে উদ্ধার করে তাকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হয়। লাশ এখনো চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হয়নি। আহত দুজন মুমূর্ষু অবস্থায় ক্যাজুয়ালটি ওয়ার্ডে ভর্তি আছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সাইফুল ইসলামকে উদ্ধার করে বেসরকারি ন্যাশনাল হাসপাতালে নেওয়া হয়। হাসপাতালের উপমহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ ফারুক বলেন, সাইফুল ইসলাম নামের একজনকে আনার পর চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করলে তাঁরা চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাতপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে লাশ নিয়ে গেছেন।

বেলা দেড়টার দিকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক আলাউদ্দিন তালুকদার প্রথম আলোকে বলেন, ‘জনসভাস্থলে সাইফুল ইসলাম নামের একজনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর পেয়েছি। তার লাশ চমেক হাসপাতালে আনা হয়নি। দুজন মুমূর্ষু অবস্থায় ভর্তি আছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তাঁর নাম রাকিব (২৫)।’

