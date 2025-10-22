বড় ভাইয়ের পালিয়ে বিয়ে, মেয়েপক্ষের হামলায় নিহত ছোট ভাই

তিনি যাবেন নর্থ মেসিডোনিয়ায়, চলছিল যাওয়ার প্রস্তুতি। কিন্তু এর আগেই ঘটে গেল মর্মান্তিক ঘটনা। বড় ভাইয়ের পালিয়ে বিয়ে করার জেরে হামলায় নিহত হয়েছেন তিনি। ঘটনাটি ঘটেছে আজ বুধবার সন্ধ্যায় হবিগঞ্জের বানিয়াচং উপজেলার বলাকীপুর গ্রামে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্র এ কথা জানিয়েছে।
স্থানীয় সূত্র জানায়, বলাকীপুর গ্রামের এনায়েত আহমেদের সঙ্গে একই গ্রামের কলেজছাত্রী তাছনিয়ার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। দুই মাস আগে তাঁরা পালিয়ে বিয়ে করেন। এ ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে তাছনিয়ার পরিবার। আজ সন্ধ্যায় সুযোগ পেয়ে তাছনিয়ার পরিবারের কয়েকজন এনায়েতের ছোট ভাই সাদেকুজ্জামান সাদেককে (১৮) একা পেয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর জখম করেন। স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার আগেই তিনি মারা যান।
নিহত তরুণের প্রতিবেশীরা জানান, অতিদরিদ্র পরিবারে জন্ম নেওয়া এনায়েত দুই বছর আগে সরকারি চাকরি পান। সংসারের অভাব ঘোচাতে ছোট ভাই সাদেকুজ্জামানকে ইউরোপে পাঠানোর স্বপ্ন দেখছিলেন তিনি। এ জন্য প্রস্তুতি চলছিল। ঠিক সেই সময়েই ঘটে নির্মম এই হত্যাকাণ্ড।
অভিযোগের বিষয়ে বক্তব্য জানতে চেষ্টা করেও তাছনিয়ার বাবার পরিবারের কাউকে পাওয়া যায়নি।
বানিয়াচং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মিজানুর রহমান বলেন, বড় ভাইয়ের কাজে ক্ষিপ্ত হয়ে ছোট ভাইয়ের ওপর হামলা চালায় প্রতিপক্ষ। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। এ ব্যাপারে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।