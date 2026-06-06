নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ফল উৎসব অনুষ্ঠানে হামলা ও ভাঙচুরের পর ঘটনাস্থলে বক্তব্য দেন এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। শনিবার বিকেলে দাউদপুর ইউনিয়নের কুলিয়াদি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ফল উৎসব অনুষ্ঠানে হামলা ও ভাঙচুরের পর ঘটনাস্থলে বক্তব্য দেন এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। শনিবার বিকেলে দাউদপুর ইউনিয়নের কুলিয়াদি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে
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ভারতীয় সরকার অনুপ্রবেশ ঘটাতে লাখ লাখ ইন্ডিয়ান মুসলমান সীমান্তে জড়ো করেছে: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

প্রতিনিধিনারায়ণগঞ্জ

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেছেন, ‘ভারতীয় বিজেপি সরকার সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ ঘটাতে লাখ লাখ ইন্ডিয়ান মুসলমান জড়ো করেছে। কিন্তু আমাদের বিজিবিকে শক্তিশালী করা হচ্ছে না। বলেছিলাম, নিজের জীবন দিয়ে হলেও আওয়ামী লীগের বিচার করব; কিন্তু নারায়ণগঞ্জের শীর্ষ সন্ত্রাসী আইভীকে তারা মুক্তি দিয়েছে। আগামী নির্বাচনে তাদের লাল কার্ড দেখানো হবে।’

শনিবার বিকেলে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার দাউদপুর ইউনিয়নের কুলিয়াদি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এনসিপির রূপগঞ্জ উপজেলা শাখা আয়োজিত ফল উৎসব অনুষ্ঠানে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী এ কথা বলেন। এর আগে বেলা তিনটার দিকে সভামঞ্চে মোটরসাইকেল নিয়ে আসা অজ্ঞাতনামা এক থেকে দেড় শ দুর্বৃত্ত দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা করে সভামঞ্চ ও প্যান্ডেল ভাঙচুর করে। এ সময় উপজেলা যুবশক্তির যুগ্ম সদস্যসচিব আল ফারাবিসহ ১০ জন আহত হন।

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সভাস্থলে হামলার বিষয়ে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘রক্তের ওপর দিয়ে হলেও আমরা বাংলাদেশে সংস্কার বাস্তবায়ন করে ছাড়ব। রক্তের ওপর দিয়ে হলেও বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের বিচার করে ছাড়ব। আমরা বাংলাদেশের সংস্কার প্রশ্নে কোনো আপস করব না।’

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্দেশে এনসিপির এই নেতা বলেন, ‘আপনি সীমান্ত হত্যা নিয়ে অযাচিত সংজ্ঞা দিয়েছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলতে চাই, আমাদের সীমান্ত নিরাপদ করুন, পুলিশ ভাইকে শক্তিশালী করুন। তাদের বেতন বৃদ্ধি করুন, বিজিবিকে শক্তিশালী করুন। যদি তা করতে না পারেন, তাহলে একাত্তরে কেন এত শহীদ রক্ত দিয়েছিলেন। সীমান্ত দিয়ে কেন মানুষ ঢোকে, সেই প্রশ্ন আমরা এই সরকারকে করতে চাই।’

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘আমাদের সভাস্থলে বারবার হামলা করা হয়েছে। আমাকে বলা হয়েছিল, এখানে আসলে আমার জীবনের ওপর ঝুঁকি হতে পারে। কিন্তু আমি বলেছি, আমার সহযোদ্ধা আহত হবে আর আমি ঘরে চুড়ি পরে বসে থাকব—এটা বাংলাদেশে হবে না। আমরা ঘোষণা দিতে চাই, যেখানেই আমাদের সহযোদ্ধা আহত হবে, যতই ভয় দেখাক না কেন, আমরা শেখ হাসিনার মতো গুন্ডাপান্ডাকে সান্ডা করে করে আসছি। নতুন কোনো গুন্ডাপান্ডাকে আমরা বাংলাদেশে ভয় পাই না।’

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী আরও বলেন, ‘আমাদের বলা হয়েছে, “আপনারা কারও বিরুদ্ধে কথা বলবেন না, নাম নেবেন না”, আমি নাম নিলে তার ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যায়। আমি আপনাদের বলব, আমরা শয়তানের বিরুদ্ধে আছি, আমরা শয়তানকে বাংলাদেশে রাখতে চাই না। যদি আমার ভাইয়ের ওপর হওয়া এই হামলার বিচার না হয়, তাহলে আগামীতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘেরাও করে এর জবাব চাইব। আমরা আর নতুন কোনো গুন্ডাপান্ডাকে বাংলাদেশে ভয় পাই না।’

অনুষ্ঠানে উপজেলা এনসিপির নেতা ইউছুফ হোসেন, আকাশ আহমেদ, রিদিম আহমেদ, নারায়ণগঞ্জের দপ্তর শেলের সাখাওয়াত হোসেনসহ বিভিন্ন নেতা উপস্থিত ছিলেন।

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