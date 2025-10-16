দেশের মানুষ পিআর বোঝে না, চায়ও না: মেজর (অব.) হাফিজ

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেন, দেশের মানুষ পিআর বোঝে না, আর সেটি চায়ও না। এ দেশের মুক্তিকামী মানুষ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। তারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ভোট দিতে চায়।
আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে ভোলার তজুমদ্দিন উপজেলার খাসের হাট এলাকায় শম্ভুপুর ইউনিয়ন বিএনপি আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ এ কথা বলেন।
হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেন, আওয়ামী লীগ দেশটাকে লুটেপুটে খেয়ে গেছে। দেশের প্রবাসী শ্রমিকেরা বিদেশ থেকে কষ্টার্জিত যে টাকা পাঠাতেন, তা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হতো। কিন্তু সেই অর্থ শেখ হাসিনা, তাঁর বোন শেখ রেহানা ও ছেলে জয় মিলে বিদেশে পাচার করেছেন। আওয়ামী লীগই দেশে গুম, খুন ও নির্যাতনের রাজনীতি শুরু করেছিল।
বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য স্থানীয় নেতাদের সতর্ক করে বলেন, কেউ চরের ভূমিহীন মানুষের জমি দখল বা লুটপাট করলে তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করা হবে।
সভায় শম্ভুপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি কামরুজ্জামানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তজুমদ্দিন উপজেলা বিএনপির সভাপতি গোলাম মোস্তফা, সাধারণ সম্পাদক ওমর আসাদ ও শম্ভুপুর ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি আর রহমান।