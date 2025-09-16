কলেজছাত্রকে চাপা দিয়ে বাসটি ধাক্কা খায় বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গে। আজ দুপুরে চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায়
লোহাগাড়ায় কলেজছাত্রকে চাপা দিয়ে বেপরোয়া বাস ধাক্কা দিল বিদ্যুতের খুঁটিতে

প্রতিনিধিলোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মহাসড়কের পাশে এক তরুণ পথচারীকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলে ওই তরুণ নিহত হন। পরে বাসটি একটি বৈদ্যুতিক খুঁটিতে ধাক্কা খেয়ে থেমে যায়।

আজ মঙ্গলবার বেলা দেড়টার দিকে মহাসড়কের লোহাগাড়া উপজেলা অংশের চুনতি বনপুকুর পাড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। তবে তরুণের মৃত্যুর ঘটনা জানাজানি হয় বেলা সাড়ে তিনটার দিকে। এরপর ঘটনার প্রতিবাদে বিকেল চারটার দিকে স্থানীয় লোকজন চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক অবরোধ করেন।

নিহত তরুণের নাম জাকির হোসেন (২২)। তিনি ওই এলাকার বাসিন্দা এবং কলেজছাত্র।

চুনতি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান মো. ইয়াছিন প্রথম আলোকে বলেন, কক্সবাজারগামী মারসা পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস একটি পিকআপ ভ্যানকে পাশ কাটাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মহাসড়কের পশ্চিম পাশে একটি বৈদ্যুতিক খুঁটিতে ধাক্কা দেয়। বেলা সাড়ে তিনটার দিকে ওই বাস উদ্ধারের পর এক তরুণের লাশ বাসের নিচে দেখতে পান স্থানীয় লোকজন। ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর ক্ষুব্ধ লোকজন মহাসড়ক অবরোধ করেন। ওই তরুণ মসজিদে জোহরের নামাজ আদায় করতে যাচ্ছিলেন। এ সময় বাসটি তাঁকে চাপা দেয়। চালক এ ঘটনা গোপন করেছিলেন।

দোহাজারী হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাহাবুব আলম প্রথম আলোকে বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। আমরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে যান চলাচল স্বাভাবিক করেছি।’

