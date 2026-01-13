দোয়া মাহফিলে ধানের শীষে ভোট চাওয়ার ভিডিও ভাইরাল, বিএনপি প্রার্থীকে শোকজ

চট্টগ্রাম-১৫ (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া) আসনের বিএনপি–মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী নাজমুল মোস্তফাকে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দেওয়া হয়েছে। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় ভিজিল্যান্স টিমের অভিযোগের ভিত্তিতে এ আসনের নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির চেয়ারম্যান রূপণ কুমার দাশ এই নোটিশ দেন।
নোটিশের বিষয়টি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও লোহাগাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সাইফুল ইসলাম। নোটিশে বলা হয়েছে, সম্প্রতি লোহাগাড়ার আধুনগর ইউনিয়নে বিএনপির প্রয়াত চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার স্মরণে এক দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। সেখানে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মুজিবুর রহমান ধানের শীষ প্রতীকের পক্ষে ভোট চেয়েছেন। প্রতীক বরাদ্দের আগেই ভোট চাওয়ার এই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে। এমন কাজ সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫-এর পরিপন্থী; একই সঙ্গে নির্বাচনী আচরণবিধির লঙ্ঘন।
নোটিশে বিএনপি প্রার্থী নাজমুল মোস্তফাকে আগামীকাল বুধবার বেলা ১১টায় নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির চেয়ারম্যানের অস্থায়ী কার্যালয়ে হাজির হয়ে এ বিষয়ে লিখিতভাবে ব্যাখ্যা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
জানতে চাইলে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও বিএনপি প্রার্থী নাজমুল মোস্তফার প্রধান নির্বাচন সমন্বয়কারী আসহাব উদ্দিন চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, ‘নোটিশের বিষয়টি জেনেছি। আমরা লিখিতভাবে জবাব দেব।’