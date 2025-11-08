এলেঙ্গাতে রাধাগোবিন্দ রাসলীলা মন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুর

টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার এলেঙ্গাতে সর্বজনীন রাধাগোবিন্দ রাসলীলা মন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়েছে। শনিবার সকাল ১০টার পর এ ঘটনা ঘটে। তবে কারা প্রতিমাগুলো ভাঙচুর করেছে, তা জানা যায়নি। রাত আটটা পর্যন্ত এ ঘটনায় থানায় কেউ কোনো অভিযোগ করেননি।
স্থানীয় সূত্র জানায়, এলেঙ্গা পৌর এলাকার রাধাগোবিন্দ রাসলীলা মন্দিরে প্রতিবছরের মতো এবারও গত মঙ্গলবার বার্ষিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সকালে প্রতিদিনের মতো স্থানীয় সনাতন সম্প্রদায়ের লোকজন মন্দিরের ফুলগাছ থেকে ফুল সংগ্রহ করে পূজা দেন। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে দুলালী রাণী নামের এক নারী মন্দিরে প্রণাম করতে গিয়ে ১১টি প্রতিমা ভাঙচুর করা দেখতে পান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে কালিহাতী থানা-পুলিশ।
দুলালী রাণী জানান, সকালে অনেকেই মন্দিরে ফুলজল দিয়ে প্রণাম করে গেছেন। তখনো সব ঠিকঠাক ছিল। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে এসে মন্দিরের ১১টি প্রতিমা ভাঙা দেখে ডাকচিৎকার করলে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে আসেন।
মন্দিরের সদস্য এলেঙ্গা জিতেন্দ্র বালা উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোবিন্দ চন্দ্র দাশ বলেন, ‘সকালে স্কুলে যাওয়ার পর খবর পাই, কে বা কারা মন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুর করেছে। পুলিশ কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে গেছেন। রাতেই এ ব্যাপারে থানায় লিখিত অভিযোগ করা হবে।’
বাংলাদেশ পূজা উদ্যাপন ফ্রন্টের কালিহাতী শাখার সদস্যসচিব প্রবাল কমল ভট্টাচার্য বলেন, ‘প্রশাসনের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ সময় কথা হয়েছে। ঘটনার সঠিক তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের আইনের আওতায় শাস্তি দাবি জানিয়েছি।’
কালিহাতী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুবুর রহমান জানান, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ঘটনায় তদন্ত সাপেক্ষে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।