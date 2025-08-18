ময়মনসিংহে চুরির সাক্ষ্য দেওয়া রাজমিস্ত্রিকে হত্যা মামলায় দম্পতি গ্রেপ্তার

ময়মনসিংহের নান্দাইলে অটোরিকশা চুরির ঘটনায় সাক্ষ্য দেওয়ায় মো. রিয়াদ মিয়া (২৮) নামের রাজমিস্ত্রিকে কুপিয়ে হত্যা মামলায় এক দম্পতিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল রোববার রাত আড়াইটার দিকে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা থানার শাহজাহান রোলিং মিল এলাকার পাশ থেকে তাদের গ্রেপ্তার করে র্যাব।
গ্রেপ্তার আসামিরা হলেন মো. নাদিম (২৬) ও তাঁর স্ত্রী মোছা. সোমা আক্তার (২৪)।
গত ৩০ জুন সকালে নান্দাইলের গারুয়া গ্রামে নাদিমের বাড়ি থেকে রিয়াদের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে ১ আগস্ট নিহত রিয়াদের মা হোসনে আরা বাদী হয়ে নান্দাইল মডেল থানায় মামলা করেন। নিহত রিয়াদ নান্দাইলের পোঁড়াবাড়িয়া গ্রামের আবদুল লতিফের ছেলে।
র্যাব-১৪ জানায়, রাজমিস্ত্রির কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন রিয়াদ। নাদিমের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। গত ২৯ জুলাই আচারগাঁও দিঘিপাড় এলাকার কয়েকজন ব্যক্তি চোর সন্দেহে রিয়াদকে আটক করে। গারুয়া পোঁড়াবাড়িয়া গ্রামের হানিফ মিয়ার ব্যাটারিচালিত একটি অটোরিকশা চুরি হওয়ার ঘটনায় তাঁকে সন্দেহ করা হয়। পরে স্থানীয়ভাবে সালিসে বসলে রিয়াদ অটোরিকশা চুরির কথা স্বীকার করেন এবং জানান যে এ ঘটনায় তাঁর বন্ধু নাদিমও জড়িত। পরে নাদিমকে ডাকা হলে তিনিও চুরির কথা স্বীকার করেন। খবর পেয়ে নাদিমের মা ময়না বেগম সালিসে গিয়ে মুচলেকা দিয়ে তাঁদের মুক্ত করে নিয়ে যান। ওই রাতেই রিয়াদ বন্ধু নাদিমের বাড়িতে থাকেন।
র্যাবের ভাষ্য, এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে নাদিম সেদিন রাতে রিয়াদকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যান।
র্যাব-১৪ ময়মনসিংহের কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. সামসুজ্জামান বলেন, চুরির সাক্ষ্য দেওয়ায় যুবককে হত্যার পর আসামিরা আত্মগোপনে চলে যান। গ্রেপ্তার স্বামী-স্ত্রীকে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।