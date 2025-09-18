সীমান্তে পলিথিন ব্যাগে পাওয়া গেল ৩০ হাজার ডলার

সাতক্ষীরার কলারোয়া সীমান্তে অভিযান চালিয়ে ৩০ হাজার মার্কিন ডলার উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। গতকাল বুধবার সকালে ৩৩ বিজিবি ব্যাটালিয়নের মাদরা বিওপির একটি দল সেখানে অভিযান চালায়।
গতকাল রাতে ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশরাফুল হক স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
ওই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বিজিবি জানতে পারে, ১৩/৩-এস সীমান্ত পিলারের কাছে তেঁতুলতলা এলাকা দিয়ে বিপুল পরিমাণ মার্কিন ডলার ভারতে পাচার হতে পারে। এরপর অধিনায়কের নির্দেশে একটি দল কৌশলে সেখানে অবস্থান নেয়। এ সময় সন্দেহভাজন একজনকে ধাওয়া করলে তিনি হাতে থাকা একটি পলিথিন ব্যাগ ফেলে পালিয়ে যান। পরে ব্যাগটি তল্লাশি করে ১০০ ডলারের তিনটি বান্ডিলে ৩০ হাজার ডলার পাওয়া যায়।
লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশরাফুল হক বলেন, উদ্ধার করা ডলার কোর্টের আদেশ গ্রহণ ও আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্নের পর সাতক্ষীরা ট্রেজারিতে জমা দেওয়া হবে।