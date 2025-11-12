জাতীয় সরকার ছাড়া রাজনীতিতে শৃঙ্খলা ফিরবে না: নুরুল হক

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক বলেন, ‘গণ–অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এ দেশের জনগণ যে স্বপ্ন দেখেছিল, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হলে সামনে আমাদের জাতীয় সরকার গঠন করতে হবে। জাতীয় সরকার ছাড়া এ দেশে রাজনীতিতে কোনো শৃঙ্খলা ফিরে আসবে না।’
আজ বুধবার সন্ধ্যায় হবিগঞ্জ শহরের পৌরসভা মাঠে গণঅধিকার পরিষদের জেলা কমিটি আয়োজিত এক নির্বাচনী সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন।
দেশে ফ্যাসিবাদের আলামত আবারও উঁকি দিচ্ছে উল্লেখ করে নুরুল হক বলেন, ‘গত এক বছরে আমরা যা দেখেছি, তাতে ফ্যাসিবাদের আলামত আবারও উঁকি দিচ্ছে। আওয়ামী লীগের শাসনকালে যাঁরা নির্যাতিত, নিষ্পেষিত, মজলুম ছিল, আজকে বিভিন্ন এলাকায় দখলবাজি, চাঁদাবাজি, মানুষের ওপর জুলুম-নির্যাতন করে তাঁরাই এখন মূল আলোচনায়। কেউই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিচ্ছেন না।’
দলের জেলা কমিটির সহসভাপতি সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে নুরুল হক আরও বলেন, ‘যে দেশে জনগণ ভোট দিতে পারে না, সেখানে গণতন্ত্র মৃত। আমরা গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে চাই, জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনতে চাই।’
গণঅধিকার পরিষদ সামনে জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে এখনো কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোট গঠন করেনি উল্লেখ করে নুরুল হক জানান, জোট করলেও অধিকাংশ আসনে নিজ দলীয় প্রতীকে নির্বাচন করবে গণঅধিকার পরিষদ। জনগণের উচিত নতুন কিছু পেতে হলে সামনের নির্বাচনে নতুন দলকে দেশের দায়িত্ব দেওয়া। তিনি বলেন, ‘গণঅধিকার পরিষদ কারও পদলেহনকারী দল নয়। আমরা জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার রাজনীতি করি। দেশের ভবিষ্যৎ তরুণদের হাতে, তাই দুর্নীতির বিরুদ্ধে তরুণদের রাজপথে নামতে হবে।’
সমাবেশে প্রস্তাবিত আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক (পিআর) পদ্ধতি নিয়ে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি বলেন, দেশের প্রায় সব রাজনৈতিক দলই এখন আনুপাতিক হারে নির্বাচন চায়। এর মাধ্যমেই একটি কার্যকর ও ভারসাম্যপূর্ণ সংসদ গঠন করা সম্ভব। বর্তমান পদ্ধতিতে ৩০০ আসনে ৩০০ জন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এই ৩০০ আসন নিয়ে হবে নিম্নকক্ষ, যাঁরা এলাকার উন্নয়নে কাজ করবেন। এর পাশাপাশি একটি উচ্চকক্ষ থাকবে। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সব রাজনৈতিক দল সারা দেশে মোট যত শতাংশ ভোট পাবে, সেই হার অনুযায়ী উচ্চকক্ষে তাদের প্রতিনিধি থাকবে। এই ব্যবস্থায় ছোট দলগুলোও সংসদে তাদের কথা বলার সুযোগ পাবে, যা গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করবে।
সমাবেশ শেষে নুরুল হক হবিগঞ্জ-৩ (হবিগঞ্জসদর-লাখাই ও শায়েস্তাগঞ্জ) আসনের গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী চৌধুরী আশরাফুল বারীর (নোমান) নাম ঘোষণা করেন এবং প্রার্থীকে পরিচয় করে দেন।