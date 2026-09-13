সড়কের গর্তে পানি জমে আছে। ৭ সেপ্টেম্বর ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলার সাতৈর-ডোবরা সড়কে
সড়কের গর্তে পানি জমে আছে। ৭ সেপ্টেম্বর ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলার সাতৈর-ডোবরা সড়কে
জেলা

বোয়ালমারীতে খানাখন্দে ভরা সড়কে দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিবেদকফরিদপুর

ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলার সাতৈর-ডোবরা সড়ক খানাখন্দে ভরা। বৃষ্টির সময় সড়কের গর্তগুলো পানিতে ডুবে থাকায় যানবাহন চলাচল ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। গর্ত এড়িয়ে চলতে গিয়ে প্রায়ই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিভিন্ন যানবাহন দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন স্থানীয় লোকজন।

বোয়ালমারী উপজেলার সাতৈর ইউনিয়নের সাতৈর বাজার থেকে সাতৈর-ডোবরা সড়কটি শুরু হয়ে দাদপুর ইউনিয়নের মোহনপুর এলাকায় কানাইপুর-করিমপুর সড়কে গিয়ে মিশেছে। সড়কটির দৈর্ঘ্য সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় সড়কটি বেহাল হয়ে পড়েছে।

সাতৈর-ডোবরা সড়কের আশপাশে সাতৈর ইউনিয়নের সাতৈর, দীঘিরপাড়, মোহনপুর ও ডোবরা গ্রাম এবং দাদপুর ইউনিয়নের দাঁদপুর ও চিতার বাজার গ্রাম। সড়কটি দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ চলাচল করেন।

সড়কের দুই পাশে সাতৈর উচ্চবিদ্যালয়, সাতৈর মাদ্রাসা, সাতৈর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চিতার বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কোন্দারদিয়া দাখিল মাদ্রাসা, ডোবরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ডোবরা মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদেরও সড়কে চলাচলে দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এ ছাড়া ফরিদপুর সদর, কানাইপুর ও সালথা উপজেলার মানুষ ভাঙাচোরা সড়কটি ব্যবহার করে থাকেন। এ সড়কে পিকআপ ভ্যান, মাইক্রোবাস, সিএনজিচালিত ও ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা, মাহেন্দ্র, অ্যাম্বুলেন্স, মোটরসাইকেল ও সাইকেল নিয়মিত চলাচল করে।

স্থানীয় বাসিন্দা মো. পাচু শেখ বলেন, সড়কটির পাশে খালেক মাতুব্বর, সেলিম শিকদার, তুজাম শিকদার, কালাম, সিরাজ, হাবিবুর রহমান, নজরুল ও রেজাউলের বাড়ির সামনের অবস্থা সবচেয়ে বেশি খারাপ।

খানাখন্দ, পানি ও কাদায় ভরে গেছে সড়ক। ৭ সেপ্টেম্বর ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলার সাতৈর গ্রামে ইস্রাফিলের বাড়ির সামনে

সড়কটি দিয়ে নিয়মিত নছিমন চালান কায়েম বিশ্বাস। তিনি বলেন, সড়কের গর্তে পড়ে গাড়ির যন্ত্রাংশ নষ্ট হচ্ছে। প্রতিবার গাড়ি নিয়ে বের হলেই দুর্ঘটনার ভয়ে থাকেন।
৭ সেপ্টেম্বর সাতৈর-ডোবরা সড়কের পুরো অংশ ঘুরে দেখা গেছে, বিভিন্ন স্থানে তৈরি হয়েছে ছোট-বড় অসংখ্য গর্ত। কোথাও উঠে গেছে পিচ। কোথাও বের হয়েছে ইটের খোয়া। সড়কের গর্তে জমে আছে পানি।

স্থানীয় বাসিন্দা শাহিদ শেখ বলেন, সড়ক ভেঙে পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে। যানবাহন চলাচল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। কয়েক দিন আগে একটি পিকআপ ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের পুকুরে পড়ে দুজন আহত হয়েছেন। খানাখন্দে ভরা সড়কে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। স্থানীয় ভ্যানচালক ইবাদত শেখ বলেন, কিছুদিন আগে একটি পিকআপ ভ্যান তাঁর ভ্যানে ধাক্কা দিয়ে সড়কের পাশে খাদে পড়ে যায়। তবে এতে কোনো প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি।

সাতৈর-ডোবরা-দাদপুর সড়কটির সংস্কারকাজ করার জন্য ফরিদপুর-রাজবাড়ী প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় যুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পটি অনুমোদিত হলে সড়কটির কাজ শুরু করা সম্ভব হবে।
পূর্ণেন্দু সাহা, প্রকৌশলী, এলজিইডির বোয়ালমারী উপজেলা


স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) বোয়ালমারী উপজেলা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, গত ২০২১-২২ অর্থবছরে সর্বশেষ সাতৈর-ডোবরা সড়কটি রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করা হয়েছে। এতে প্রায় দেড় কোটি টাকা ব্যয় হয়।

এলজিইডির বোয়ালমারী উপজেলা প্রকৌশলী পূর্ণেন্দু সাহা প্রথম আলোকে বলেন, সাতৈর-ডোবরা-দাদপুর সড়কটির সংস্কারকাজ করার জন্য ফরিদপুর-রাজবাড়ী প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় যুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পটি অনুমোদিত হলে সড়কটির কাজ শুরু করা সম্ভব হবে।

উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো দ্রুত মেরামতের জন্য এলজিইডিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানান বোয়ালমারী উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এস এম রকিবুল হাসান। তিনি বলেন, অর্থ বরাদ্দ পেলে সড়কটি মেরামত করা হবে।

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