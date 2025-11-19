বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে মশালমিছিল ও সমাবেশ

মতলব উত্তর ও মতলব দক্ষিণ উপজেলা নিয়ে গঠিত চাঁদপুর-২ আসনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনীত প্রাথমিক প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে মশালমিছিল ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার সন্ধ্যা ছয়টায় মতলব দক্ষিণ উপজেলার মতলব সেতু এলাকায় ওই কর্মসূচি পালন করেন উপজেলা দুটির বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের একটি অংশ। মতলব উত্তরের রসুলপুর এলাকায় মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে কর্মসূচি পালন করেছেন আরেক নেতার অনুসারীরা।
এ আসনে বিএনপি থেকে প্রাথমিক মনোনয়ন পেয়েছেন দলের জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন। দলের এ সিদ্ধান্তের পরিবর্তন চান জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তানভীর হুদা এবং ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ড্যাব) কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি সরকার মাহবুব আহাম্মেদের (শামীম) অনুসারীরা।
দলীয় ও স্থানীয় সূত্র জানায়, চাঁদপুর-২ আসনে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তন ও পুনর্বিবেচনার দাবিতে আজ সন্ধ্যা ছয়টায় মতলব দক্ষিণ উপজেলার মতলব সেতু এলাকায় মশালমিছিল বের করা হয়। মশালমিছিলটি মতলব সেতুর টোল প্লাজা থেকে শুরু হয়। এতে অংশ নেন দুই উপজেলা বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনগুলোর তানভীর হুদার অনুসারী ও কর্মী-সমর্থকেরা। গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে ওই সেতুর দক্ষিণ প্রান্তে এসে মিছিলটি শেষ হয়। মশালমিছিল শেষে মতলব সেতুর টোল প্লাজা এলাকায় এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
এতে বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সাবেক সদস্য আলাউদ্দিন খান, মতলব উত্তর উপজেলা বিএনপির জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি গোলাম সারোয়ার মজুমদার, মতলব দক্ষিণ উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি বিল্লাল হোসেন মৃধা, মতলব পৌর বিএনপির সাবেক জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক শাহ মো. গিয়াস, জেলা বিএনপির সাবেক প্রচার সম্পাদক জাকির হোসেন, মতলব উত্তর উপজেলা যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আমির হোসেন (আমু) ও মতলব উত্তর উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক আহ্বায়ক মানিক ফরাজী প্রমুখ।
বক্তারা বলেন, এ আসনে বিএনপির মনোনয়ন নির্বাচনে ভুল হয়েছে। এতে তৃণমূল পর্যায়ের নেতা-কর্মী ও সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হয়নি। দুর্দিনে দলীয় নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের পাশে থাকলেও তানভীর হুদাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়নি। গত ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে তানভীর হুদা দলীয় কর্মীদের আগলে রেখেছেন। কারাবন্দী নেতা-কর্মীদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা করেছেন। তিনি নিজেও ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় কারাবরণ করেছেন। এসব বিষয় বিবেচনায় এনে তানভীর হুদাকে এ আসনে বিএনপির মনোনয়ন দেওয়ার আহ্বান জানান বক্তারা। অন্যথায় আরও কঠোর কর্মসূচি দেওয়ার কথাও জানান।
এ বিষয়ে তানভীর হুদা মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে তিনি দলীয় নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের পাশে ছিলেন। তৃণমূল পর্যায়ে আন্দোলনে মাঠে ছিলেন। মামলায় কারাবরণও করেছেন। এ এলাকায় বিএনপির সাংগঠনিক ভিত্তি তৈরিতে তাঁর বাবা প্রয়াত প্রতিমন্ত্রী নুরুল হুদারও অবদান রয়েছে। সবকিছু বিবেচনায় এনে বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তন করার জন্য দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দৃষ্টি কামনা করেন তিনি।
এদিকে এ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পুনর্মূল্যায়নের দাবিতে মতলব উত্তরের রসুলপুর এলাকায় প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন ড্যাবের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি সরকার মাহবুব আহাম্মেদের অনুসারী কর্মী-সমর্থকেরা। বুধবার বিকেলে এ কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা।
এ বিষয়ে জানতে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী জালাল উদ্দিনের মুঠোফোন নম্বরে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ধরেননি। তবে তাঁর অনুসারী হিসেবে পরিচিত মতলব দক্ষিণ উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সফিকুল ইসলাম (সাগর) বলেন, দল সঠিক লোককেই মনোনয়ন দিয়েছে। দুর্দিনে দলের নেতা ও কর্মীদের পাশে থাকায় কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব জালাল উদ্দিনকেই মনোনয়ন দিয়েছেন।