দিনাজপুর সীমান্তের শূন্যরেখার কাছে রাতে আধা কিলোমিটার বেড়া নির্মাণ ভারতের

দিনাজপুরের বিরামপুরে সীমান্তবর্তী শূন্যরেখা থেকে প্রায় ২০ গজ দূরে ভারতের অংশে গভীর রাতে প্রায় আধা কিলোমিটার এলাকাজুড়ে বাঁশের বেড়া নির্মাণ করা হয়েছে। সীমান্তে হঠাৎ করে রাতের বেলায় এত বড় এলাকাজুড়ে বাঁশের বেড়ার ঘটনায় সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশি বাসিন্দাদের মনে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।
বিরামপুর উপজেলার ২ নম্বর কাটলা ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সীমান্তবর্তী গ্রাম খিয়ারমামুদপুর। এ গ্রামসংলগ্ন দক্ষিণে ভারত-বাংলাদেশ সীমানার শূন্যরেখায় ২৯১/২৯ সাব–সীমানা পিলার। আজ সোমবার ভোরে খিয়ারমামুদপুর গ্রামের লোকজন ওই সীমানা পিলার থেকে প্রায় ২০ গজ দূরে ভারতের অভ্যন্তরে প্রায় আধা কিলোমিটার এলাকাজুড়ে বাঁশের বেড়া দেখতে পান। পরে, শূন্যরেখাসংলগ্ন বাবু নামের এক বাংলাদেশি স্থানীয় ইউপি সদস্য শুকুর আলীকে খবর দেন। ইউপি সদস্য মুঠোফোনে বিজিবির ভাইগড় বিওপি ক্যাম্পের কমান্ডারকে বিষয়টি অবহিত করেন।
স্থানীয় ইউপি সদস্য শুকুর আলী প্রথম আলোকে বলেন, রোববার গভীর রাতে বাংলাদেশ সীমান্তে খিয়ারমাহমুদপুর গ্রামে সীমান্তের ২৯১/২৯ নম্বর সাব-পিলার থেকে ভারতের ভেতরে প্রায় ২০ গজ দূরে বিএসএফ সদস্যরা স্থানীয়দের নিয়ে বাঁশের বেড়া দিয়েছেন। ভারতের জামালপুর গ্রামের স্লুইসগেট থেকে পশ্চিমে ঈশ্বরপাড়া পর্যন্ত প্রায় আধা কিলোমিটার এলাকাজুড়ে বাঁশের বেড়া দেওয়া হয়েছে।
এ বিষয়ে বিজিবির জয়পুরহাট-২০ ব্যাটালিয়নের আওতায় ভাইগড় বিওপি ক্যাম্পের কমান্ডার সুবেদার মোতালেব হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, ‘লোকমুখে শুনেছি, আজ সোমবার ভোরে ভারতের অভ্যন্তরে গরু-বাছুর থেকে জমির ফসল রক্ষা করতে বাঁশে বেড়া দিয়েছেন কৃষকেরা। এ নিয়ে কোনো ঝামেলা হয়নি। বিজিবির পক্ষ থেকে বিএসএফের সঙ্গে বৈঠকের জন্য বিএসএফকে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে। তারা (বিএসএফ) আসতে চেয়েছে। দেখি তারা কী বলে।’